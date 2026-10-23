Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar - Son Dakika
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Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar

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Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
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Martı TAG ile taksiciler arasında dört yıldır süren hukuk mücadelesinde ibre Martı TAG'dan yana döndü. Dosyayı esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederken, taksi odalarının haksız rekabet iddiasıyla açtığı davada kritik bir karar verildi. Kararda, mevcut mevzuattaki boşluğun yargı kararıyla değil, yeni yasal düzenlemeyle giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Taksici esnaf odalarının Martı TAG'a karşı dört yıldır sürdürdüğü haksız rekabet davasında karar çıktı. Dosyayı esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Kararda, kanunla yasaklanmayan bir ticari faaliyetin yargı kararıyla engellenemeyeceği vurgulanırken, ulaşım alanında yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekildi.

MAHKEMEDEN GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere çok sayıda taksi odasının açtığı davada, paylaşımlı yolculuk sisteminin mevcut mevzuat kapsamında mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Mahkeme, bir ticari faaliyetin yasaklanması ya da ruhsat ve izne bağlanmasının kanun koyucunun ve yetkili idari makamların görev alanında bulunduğunu ifade etti. Kararda, Martı TAG'ın faaliyetinin girişim özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar

YENİ YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

Kararda, teknolojik gelişmeler ve kent ulaşımındaki değişimlerin yeni mevzuat ihtiyacını beraberinde getirdiği belirtildi. Bu alandaki düzenlemelerin yapılmasının yasa koyucunun sorumluluğunda olduğu vurgulanırken, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edildi.

Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Oğuz Alper Öktem

ÖKTEM'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, süreç boyunca hukuka ve haklılıklarına güvendiklerini belirterek kendilerine destek veren kullanıcılara teşekkür etti. Öktem, Martı TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: İHA
EkonomiMahkemeUlaşımGüncelYargıHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sarı terör 0 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sarı taksiye selami Halis gibi bitikler biner 0 0 Yanıtla
  • Cabbar aga Cabbar aga:
    bu adama oldum olası gicigim 0 0 Yanıtla
  • d6f2k8cb8s d6f2k8cb8s:
    buneya iyi ozaman herkes tak olsun adam gitsin işte calışsın akşam tağcı olsun taksicinin ekmegine göz koysun allahtan kokmazlar 0 0 Yanıtla
    yobaz deşen yobaz deşen:
    aynen olsun sarı taksi denen terör bitsin bıktık hapçısı sabıkalısı taksici 0 0
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