Martı TAG davasında taksiciler kaybetti! Mahkemeden dikkat çeken karar

Taksici esnaf odalarının Martı TAG'a karşı dört yıldır sürdürdüğü haksız rekabet davasında karar çıktı. Dosyayı esastan inceleyen 14. Bölge Adliye Mahkemesi, paylaşımlı yolculuk sisteminin mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmetti. Kararda, kanunla yasaklanmayan bir ticari faaliyetin yargı kararıyla engellenemeyeceği vurgulanırken, ulaşım alanında yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna da dikkat çekildi.

MAHKEMEDEN GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere çok sayıda taksi odasının açtığı davada, paylaşımlı yolculuk sisteminin mevcut mevzuat kapsamında mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Mahkeme, bir ticari faaliyetin yasaklanması ya da ruhsat ve izne bağlanmasının kanun koyucunun ve yetkili idari makamların görev alanında bulunduğunu ifade etti. Kararda, Martı TAG'ın faaliyetinin girişim özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği de kaydedildi.

YENİ YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR

Kararda, teknolojik gelişmeler ve kent ulaşımındaki değişimlerin yeni mevzuat ihtiyacını beraberinde getirdiği belirtildi. Bu alandaki düzenlemelerin yapılmasının yasa koyucunun sorumluluğunda olduğu vurgulanırken, bir ticari faaliyet türünün mahkeme kararıyla genel olarak yasaklanmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edildi.

Oğuz Alper Öktem

ÖKTEM'DEN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, süreç boyunca hukuka ve haklılıklarına güvendiklerini belirterek kendilerine destek veren kullanıcılara teşekkür etti. Öktem, Martı TAG'ı büyütmek ve daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.