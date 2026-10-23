Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu - Son Dakika
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Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu

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Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
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İspanya'nın Bask Bölgesi'nde denizdeki tehlikeyi anlatan muhabir Sergio Ovejero ve kameraman, canlı yayın sırasında dev dalganın hedefi oldu. Kıyıdaki koruma duvarını aşan dalga, muhabir ve teknik ekibin bulunduğu noktaya ulaşırken ekranlar bir anda suyla kaplandı. Yayının kesilmesi üzerine stüdyoda büyük endişe yaşandı.

Canlı yayında denizdeki şiddetli dalgaları anlatan muhabir, saniyeler sonra kendisini tehlikenin ortasında buldu. Dev dalganın koruma duvarını aşmasıyla yayın kesildi, stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. 

DENİZDEKİ TEHLİKEYİ ANLATIRKEN DEV DALGA GELDİ

İspanya'nın Bask Bölgesi kıyısındaki Ondarroa'da etkili olan kötü hava koşulları, bir televizyon kanalının canlı yayınında korku dolu anlara neden oldu. ETB2 kanalında yayımlanan 'Euskadi Quédate' programı için sahil şeridinden canlı bağlantı yapan muhabir Sergio Ovejero, bölgede etkisini artıran fırtınayı ve yükselen dalgaları anlatıyordu. Ovejero, sahil yürüyüş yolunda bulunan vatandaşlara yönelik uyarıları aktarırken denizdeki dalgalar giderek şiddetlendi. Mendireğe çarpan güçlü dalgalardan biri, kıyıdaki koruma duvarını aşarak muhabir ve kameramanın bulunduğu noktaya ulaştı.

Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu

DEV DALGA MUHABİR VE KAMERAMANI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Her şey birkaç saniye içinde gerçekleşti. Koruma duvarını aşan dev dalga, muhabir Sergio Ovejero ile yanında bulunan teknik ekibi vurdu. Deniz suyunun büyük bir güçle kıyıya ulaşması üzerine kamera görüntüsü aniden değişti. Ekranlar su ve köpüklerle kaplanırken canlı bağlantı kesildi. O ana kadar denizdeki tehlikeyi anlatan muhabirden görüntü alınamaması, stüdyodaki sunucuyu endişelendirdi. Yayın sırasında kameraya yansıyan son görüntülerde, zeminin tamamen köpüklü deniz suyuyla kaplandığı görüldü.

Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu

CANLI YAYIN KESİLDİ, SUNUCU ENDİŞESİNİ GİZLEYEMEDİ

Dev dalganın yayın ekibine ulaşmasının ardından bağlantının kesilmesi, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu. Programın sunucusu, muhabir ve teknik ekipten haber almak için gelişmeleri takip etmeye başladı. Yaşananlar karşısında endişesini dile getiren sunucu, "Umarız ekip arkadaşımız Sergio ve Raquel iyidir. Gelişmeleri hemen aktaracağız." ifadelerini kullandı. Canlı bağlantının beklenmedik şekilde sona ermesi ve muhabirden haber alınamaması, olayın ilk anlarında ekibin sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

KORKULAN OLMADI! EKİPTEN SEVİNDİREN HABER

Canlı yayında yaşanan korku dolu anların ardından muhabir ve teknik ekibin durumuna ilişkin bilgi geldi. Dev dalganın vurduğu ekip açısından olayın ciddi bir durumla sonuçlanmadığı belirtildi. Böylece stüdyoda yaşanan endişenin ardından rahat bir nefes alındı.

Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
TelevizyonFırtınaİspanyaFırtınaDünyaSon Dakika

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