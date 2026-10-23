Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı - Son Dakika
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Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı

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Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov\'u ağırladı
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Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov\'u ağırladı
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Bakü'nün okullarda getirdiği başörtüsü yasağı nedeniyle Azerbaycan'la gerilimin yükseldiği dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir ismi ağırladı. Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Bahçeli ve Aslanov'un samimi görüntüleri dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan’da okullardaki başörtüsü düzenlemesi nedeniyle iki ülke arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov’u kabul etti.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE AĞIRLADI

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kritik görüşmede ikilinin verdiği samimi görüntüler dikkat çekti. Görüşmenin, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde yaşanan gerginliği yumuşatmak ve iki ülke arasındaki güçlü bağların sürdüğünü göstermek amacıyla gerçekleştiği belirtiliyor. 

"TÜRK DÜNYASININ GELECEĞİ, BAĞIMSIZ DEVLETLERİMİZİN EGEMENLİĞİNE DAYANMAKTADIR"

Öte yandan Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycan ile ilgili şunları söyledi: "Diğer taraftan, Türkiye’yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren, Türkiye’siz bir Türk dünyası hesabını hayata geçirmeye çalışan yaklaşımları da dikkatle izliyoruz. Türk devletleri arasındaki ilişkiler, dışarıdan kurgulanacak siyasi projelere, jeopolitik hesaplara ve ayrıştırıcı tasarımlara indirgenemeyecek kadar derin bir tarihi zemine sahiptir. Türk dünyasının geleceği; bağımsız devletlerimizin egemenliğine, karşılıklı saygıya, eşit ortaklığa, güvene ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır.

Önümüzdeki hafta Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, işte bu tarihi sorumluluğun ve ortak gelecek iradesinin önemli bir tezahürü olacaktır.

Türk dünyasının gücünü karşılıklı güven ve dayanışma içerisinde bulması gerektiği açıktır. Bu birlikten rahatsızlık duyanların beklentileri, kardeş devletlerimizin ortak iradesi karşısında karşılık bulamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i Ankara’daki zirveye davet etmesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin taşıdığı tarihi ve stratejik değerin muhafazası bakımından ayrıca önemlidir.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ BAĞLAR, GEÇİCİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÖTESİNDEDİR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlar, günlük siyasi gelişmelerin ve geçici anlaşmazlıkların ötesinde ortak tarih, dil, kültür, karşılıklı güven ve milletimizin gönül birliği üzerinde yükselmektedir. Devletler arasında farklı değerlendirmeler ve çözüm bekleyen meseleler elbette ki ortaya çıkabilir. Asıl önemli olan, bu meseleleri kardeşlik hukukunu zedelemeden, karşılıklı anlayış ve doğrudan diyalog yoluyla çözüme kavuşturacak iradeyi gösterebilmektir. Türkiye ile Azerbaycan’ın birbirine duyduğu güvenin korunması; iki devlet arasındaki dayanışmanın sürdürülmesi ve Türk dünyasının müşterek geleceğinin güvence altına alınması bakımından vazgeçilmezdir."

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Milliyetçi Hareket PartisiDevlet BahçeliAzerbaycanPolitikaGüncelDünyaBaküSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Sakir Saban Sakir Saban:
    Çok parodoksal bir durum insan 70 yaşindan sonra kendine bile enerjisi kalmiyor parti devlet nasil yonetebilir ki 4 1 Yanıtla
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Azerbaycan siyonizm tarafından yönetiliyor bunlara yüz vermeyin artık 1 0
  • FLOZOF FLOZOF:
    Amaç eğitimde kısıtlama olsaydı kız çocuklarının Afganistan Sudan Somali Yemen gibi bölgelerde okula alınmadığında ses çıkarmayanlar Türk ülkesi iç düzenleme yaptı diye ortalığı yıkmalarıdır. Türk Töresi ile yaşar Bu tepki bana samimi gelmiyor. Fikrim bu yöndedir İlla ki bu yanlış diye bağıranlar olacaktır 0 3 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    apodan fırsat bulmuş hayret 1 0 Yanıtla
  • zebil animation zebil animation:
    siyasete yaş sınır getirilmeli 0 0 Yanıtla
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