Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli oldu

Sulama kanalında erkek cesedi ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Kimliği belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin’in Silifke ilçesinde, Kabasakallı Mahallesi’nden geçen sulama kanalında 37 yaşındaki Osman Yüksel’in cansız bedeni bulundu. Kanalda erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yüksel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Silifke’de sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 37 yaşındaki Osman Yüksel’e ait olduğu belirlendi.
KANALDA CESET GÖRENLER İHBAR ETTİ
Kabasakallı Mahallesi’nden geçen sulama kanalında erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Osman Yüksel’e ait olduğu tespit edildi. Yüksel’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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