Türkiye\'de bir ilk! Muş\'taki hasta İstanbul\'da ameliyat edildi

Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Muş'ta tedavi gören 43 yaşındaki Aynur Karaca, yaklaşık bin 400 kilometre uzaklıktaki İstanbul'dan kurulan robotik cerrahi bağlantısıyla ameliyat edildi. İstanbul'daki uzman cerrah ile Muş'ta görev yapan kadın cerrahın birlikte gerçekleştirdiği operasyon, Türkiye'de laboratuvar ile hastane arasında kurulan bağlantıyla yapılan ilk uzaktan robotik rahim alma ameliyatı olarak kayıtlara geçti.

BİN 400 KİLOMETRELİK MESAFE ROBOTİK CERRAHİYLE AŞILDI

Operasyon, İstanbul'daki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) ile Muş Devlet Hastanesi arasında kurulan bağlantı üzerinden gerçekleştirildi.

İstanbul'daki merkezden operasyona katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahi konsolunu uzaktan yönetti. Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer ise ameliyatın hasta başındaki cerrahi sorumluluğunu üstlendi.

İki hekim, farklı şehirlerden eş zamanlı çalışarak operasyonu tamamladı. Böylece ileri cerrahi uzmanlığının, hastanın başka bir şehre gitmesine gerek kalmadan farklı merkezler arasında paylaşılabileceğini gösteren önemli bir uygulama gerçekleştirildi.

HASTANIN RAHİM ALMA AMELİYATI UZAKTAN YÖNETİLDİ

Operasyonun gerçekleştirildiği 43 yaşındaki Aynur Karaca'nın uzun süredir yoğun kanama ve buna bağlı kansızlık şikâyetleri yaşadığı belirtildi. Hastanın tedavisi kapsamında rahmin alınması olarak bilinen histerektomi ameliyatı uygulandı.

İstanbul'daki cerrah, robotik sistem üzerinden ameliyatın belirli aşamalarını bizzat yürütürken bazı aşamalarda Muş'taki cerraha rehberlik etti. Muş'taki hekim ise hastanın başında bulunarak cerrahi süreci yönetti ve operasyonun güvenli biçimde ilerlemesinde görev aldı.

“HASTALARIN UZAK MESAFELER GİTMESİNE GEREK KALMAYABİLİR”

Operasyona İstanbul'dan katılan Doç. Dr. Derman Başaran, telecerrahinin yalnızca uzaktan ameliyat yapılmasını değil, deneyimli hekimlerin farklı şehirlerdeki meslektaşlarına bilgi ve deneyim aktarmasını da mümkün kıldığını belirtti.

Başaran, bu yöntem sayesinde hastaların ileri uzmanlık gerektiren tedaviler için başka şehirlere gitme zorunluluğunun azaltılabileceğine dikkat çekti. Uzaktan bağlantının, özellikle büyük sağlık merkezlerine erişimin daha zor olduğu bölgelerde önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

GENÇ KADIN CERRAH, MUŞ'TA TARİHİ OPERASYONDA GÖREV ALDI

Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Haticegül Tuncer de operasyonda önemli bir sorumluluk üstlendi. Uzmanlık eğitimi sırasında 200'ün üzerinde robotik cerrahi vakasında deneyim kazandığını belirten Tuncer, edindiği birikimi Muş'taki görevinde kullanmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Tuncer, operasyonun ileri cerrahi teknolojilerinin farklı bölgelerdeki hastalara ulaştırılması ve hekimler arasındaki deneyim paylaşımının geliştirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TELECERRAHİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALIYOR

Telecerrahi, robotik cerrahi sistemlerinin uzaktan bağlantı aracılığıyla kontrol edilmesine ve farklı merkezlerdeki uzmanların aynı operasyon üzerinde birlikte çalışmasına imkân tanıyor. Yüksek hızlı veri aktarımı ve düşük gecikmeli bağlantılar, bu tür uygulamaların gerçekleştirilmesinde kritik önem taşıyor.

İstanbul ile Muş arasında gerçekleştirilen operasyon, ileri cerrahi uzmanlığına erişimin coğrafi mesafeler nedeniyle sınırlanmasının önüne geçilmesi açısından önemli bir örnek oluşturdu. Uzaktan cerrahi ve telementorluk uygulamalarının gelişmesiyle, farklı şehirlerdeki sağlık kuruluşları arasında iş birliğinin artırılması ve cerrahi eğitimin desteklenmesi hedefleniyor.