Buca'da kanlı tartışma: Restoran sahibi Cavit Pekşen bıçaklı kavgada öldü, müşteri yaralı - Son Dakika
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Buca'da kanlı tartışma: Restoran sahibi Cavit Pekşen bıçaklı kavgada öldü, müşteri yaralı

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Buca\'da kanlı tartışma: Restoran sahibi Cavit Pekşen bıçaklı kavgada öldü, müşteri yaralı
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İzmir Buca'daki 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir restoranda gece saatlerinde iş yeri sahibi ile bir müşteri arasında tartışma çıktı. Bıçakların konuştuğu kavgada yaralanan 42 yaşındaki Cavit Pekşen hastanede hayatını kaybetti, 40 yaşındaki T.T. ise tedavi altına alındı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi, jandarma soruşturma yürütüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, restoranda çıkan bıçaklı kavgada işletme sahibi Cavit Pekşen (42) hayatını kaybetti, müşteri T.T. (40) yaralandı.

RESTORANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Pekşen ve T.T. yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekşen, hayatını kaybetti. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Jandarma3. Sayfa29 EkimGüncelİzmirOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Buca'da kanlı tartışma: Restoran sahibi Cavit Pekşen bıçaklı kavgada öldü, müşteri yaralı - Son Dakika
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