CHP'li Buca Belediyesine haciz! İcra memurları polisle birlikte binaya girdi

İzmir'de Buca Belediyesine, kiralanan araç ve iş makinelerinin 2024-2025 yıllarına ait (Görkem Duman'ın başkanlık dönemi) ödenmeyen kira borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar, icra memurları ve polis ekipleri eşliğinde işlemleri gerçekleştirmek üzere belediye binasına girdi.

BELEDİYE 150 MİLYON LİRA BORÇLU

İzmir 5. İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen icra takibi çerçevesinde, alacaklı şirket yetkilileri ile belediye arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Aralarında çöp kamyonları, binek araçlar ve ekskavatörlerin de bulunduğu toplam 118 araca ilişkin vadesi geçmiş 150 milyon liralık borcun tahsili amacıyla icra süreci başlatıldı.

"MAKAM ODASINDAKİ EŞYALAR HACZEDİLECEK"

Süreçle ilgili yazılı açıklamada bulunan Avukat Ümmü Gökçe Aydoğdu, iyi niyetli çözüm arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Müvekkil şirketten kiralanan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerle ilgili yapılan sözleşmeye uyulmamış; 2024 ve 2025 döneminden kalan kira bedelleri tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen ödenmemiştir. İzmir 5. İcra Müdürlüğünde açılan icra takibi ile ilgili uzlaşmaya yönelik görüşmelerimiz sonuçsuz kalmış, bu nedenle bugün istemeden de olsa haciz ve muhafaza işlemi yapılmak üzere belediyeye gelinmiştir. Belediyenin fiili olarak kamu hizmetinde kullanılan taşınır ve taşınmaz malları haczedilemeyeceğinden; belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarındaki eşyalar haczedilecektir."

Polis eşliğinde belediye binasına giren icra ekiplerinin odalardaki tespit ve muhafaza işlemleri devam ediyor.