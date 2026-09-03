Kılıçdaroğlu: Hukukun egemen olduğu devlet istiyoruz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Hukukun egemen olduğu devlet istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Hukukun egemen olduğu devlet istiyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu, sosyal devlet vurgusu yaparak, kırsalda yaşanan sorunların çözümü için mücadele edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hukukun egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu, hakkının teslim edildiği bir devlet istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının ikinci gününde Buca ilçesi kırsal Kaynaklar Mahallesi'nde vatandaşlar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP genel başkan yardımcıları Devrim Barış Çelik, Deniz Demir, Yıldırım Kaya, Cemal Canpolat, Hasan Efe Uyar, TBMM Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü eşlik etti. Kahvaltının ardından mahalle muhtarları, Kılıçdaroğlu'na taleplerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kırsal yaşamın kendi içinde özel bir huzuru vardır, bereketi vardır. Kırsal kültür her zaman, her ortamda, her yerde dillendirilir. Dolayısıyla sizin yaptığınız, çalıştığınız, verdiğiniz emek, döktüğünüz alın terinin bir bereket timsali olarak dışarıya yansıması lazım. Alın terinin karşılığını sizlerin alması lazım" dedi.

'KEŞKE SATMASAYDINIZ'

Muhtarların, arsaların dışarıdan gelen kişiler tarafından satın alınarak villalar yapıldığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Villalar yapılırken, arsayı satanlar sizlerdiniz. Keşke hiç satmasaydınız ve kırsalı olduğu gibi koruyabilseydiniz. Ama ekonomi dediğiniz biraz acımasızdır. Parayı verdiğiniz zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama sosyal devlet dediğimiz devlet, içinde bulunduğunuz dokuyu korumak zorundadır. O nedenle devlete 'sosyal devlet' diyoruz. 'Fakirin, fukaranın hakkını koruyan devlet' diyoruz. 'Emeğin hakkını veren devlet' diyoruz. Sosyal devletin amacı budur. Hukukun egemen olduğu, herkesin karnının doyduğu, hakkının teslim edildiği bir devlet istiyoruz. Muhtarların yaşadığı sorunların hepsiyle ilgileneceğim. Söz veriyorum. Bazıları var ki belediyelerin dışında, bakanlıklarla ilgili; bazıları var ki parlamentoyla ilgili bir konu. Dolayısıyla özel yasaların düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

'MÜCADELE EDECEĞİM'

"Emekçi sofrasına oturmak ne kadar güzel bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sizlere 'emekçi' diyorum çünkü siz günün 24 saati çalışan insanlarsınız. Kentlerdeki gibi değil; onlar akşam giderler, eğlenirler, durumları iyidir. Ama siz günün 24 saati beklersiniz. Hayvanınız, buğdayınız, ekininiz vardır. Sosyal devletin görevi sizin bu haklarınızı korumak ve bu haklarını genişletmektir. Ben de elimden geldiği kadar sosyal demokrat bir partinin genel başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak size söz veriyorum, bunlar için mücadele edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Hukukun egemen olduğu devlet istiyoruz - Son Dakika

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