Buca\'da şarküteride 67 ürün raflardan indirildi, hijyen ihlaline ceza verildi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Şirinyer'deki bir şarküteride gerçekleştirilen denetimde son tüketim tarihi bulunmayan 67 farklı ürün ile ağır hijyen ihlali tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen çalışma sonucunda ürünlerin satışı durdurulurken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Çözüm Merkezi'ne ulaşan "Tarihi geçmiş ürünlerin satışı yapılıyor" ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili işletmede inceleme gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ambalajı üzerinde son tüketim tarihi yer almayan 67 farklı ürün tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilerek ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin ortak kararıyla, insan sağlığını tehlikeye atabilecek söz konusu ürünlerin satışa arzı yasaklanarak raflardan men edildi.

Operasyonun ardından bir açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

"Buca'da vatandaşlarımızın sofrasına gelen her bir lokmanın güvenli ve sağlıklı olması kırmızı çizgimizdir. Çözüm Masamıza gelen ihbarları asla göz ardı etmiyor, ekiplerimizle birlikte anında sahaya iniyoruz. Şirinyer'deki bu işletmede karşılaştığımız tablo kabul edilemez. Hem son tüketim tarihi olmayan ürünlerin satılması hem de hijyen koşullarının bu kadar ihmal edilmiş olması, insan hayatına verilen değerin ne kadar zayıfladığını gösteriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle koordinasyon içinde hareket ederek bu vicdansızlığa geçit vermedik. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara karşı denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Denetimler sırasında yalnızca ürünlerin etiket durumu değil, genel hijyen koşulları da mercek altına alındı. İşletmenin içindeki hijyen şartlarının son derece kötü olduğu, hatta iş yerinde böcek ölüleri bulunduğu belirlendi. Yetkililer, işletme hakkında yasal işlem başlattı ve cezai yaptırım uyguladı.