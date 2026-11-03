Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, komşusunun bahçesinden saksılara koymak için toprak alan kişi, kiremit parçalarının altında kemik kalıntılarına rastladı. Roma dönemine ait olabileceği belirtilen kalıntılar, incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Hafriyat işiyle uğraşan Erol Tandoğan, iki gün önce Acısu Mahallesi Reşit Bey Caddesi'ndeki komşusunun bahçesinden saksılara doldurmak için toprak almaya başladı. Çalışma sırasında toprak altından çıkan kiremit parçasını inceleyen Tandoğan, altında kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Tandoğan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi.

Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirilen kiremit örtülü alandaki parçalardan, arkeologlar ve güvenlik önlemleri eşliğinde numuneler alındı. Ekiplerce çıkarılan parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alındığı ve ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

"KEMİK PARÇASI GÖRDÜK"

Mahallede 53 yıldır ikamet ettiğini belirten Erol Tandoğan, karşılaştığı kalıntıları görünce yetkililere haber verdiğini söyledi. Daha önce aynı bölgede çalışma yaptığını ancak herhangi bir tarihi kalıntıya rastlamadığını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

"Ben hafriyat işleriyle uğraşırım. Burada yine 3 yıl önce hafriyat çalışması yapmıştık. İki gün önce de buradan saksılara toprak almak için çalışmaya başladık. Kazarken kiremit parçası çıktı. Yerinden sökemedik, kırmak zorunda kaldık. Kırınca alttan kemik parçasını gördük. Akabinde hemen 112'yi aradık. Köyümüzün muhtarını aradık. Ekipler olay yerine geldi. Bölgeye arkeoloji ekipleri de geldi. Mezar olabileceğini söylediler. Burası 24 saat polis gözetiminde kaldı. Sabah saatlerinde de ilgili ekipler burada kazı yaptı. Çıkan nedir bilmiyoruz, onları aldılar, poşetleyip götürdüler."

Tandoğan, daha önceki hafriyat çalışmalarında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ben 3 yıl önce burada hafriyat yaptığımda da böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Burası bildiğin bir dağ gibiydi. Tarihi kalıntıyla, bir kiremit parçasıyla veya tarihi kalıntıyı anlatacak bir şeyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Kaynak: İHA
Kültür SanatKartepeAS RomaKocaeliGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zafer El Zafer El:
    Bayaga büyük bir saksıya toprak alacakmış demekki ya içindekileri aldı yada boş çıkınca söylemek zorunda kaldı yurdum insanı bizde yedik hadi ordan sizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı İstanbul dahil 21 ilde alarm Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı Şu an kulağım duymuyor Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında “Bu kadarı da olmaz“ dedirten an Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten an!
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:43:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android