Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

Hafriyat işiyle uğraşan Erol Tandoğan, iki gün önce Acısu Mahallesi Reşit Bey Caddesi'ndeki komşusunun bahçesinden saksılara doldurmak için toprak almaya başladı. Çalışma sırasında toprak altından çıkan kiremit parçasını inceleyen Tandoğan, altında kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Tandoğan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi.

Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirilen kiremit örtülü alandaki parçalardan, arkeologlar ve güvenlik önlemleri eşliğinde numuneler alındı. Ekiplerce çıkarılan parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alındığı ve ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

"KEMİK PARÇASI GÖRDÜK"

Mahallede 53 yıldır ikamet ettiğini belirten Erol Tandoğan, karşılaştığı kalıntıları görünce yetkililere haber verdiğini söyledi. Daha önce aynı bölgede çalışma yaptığını ancak herhangi bir tarihi kalıntıya rastlamadığını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Ben hafriyat işleriyle uğraşırım. Burada yine 3 yıl önce hafriyat çalışması yapmıştık. İki gün önce de buradan saksılara toprak almak için çalışmaya başladık. Kazarken kiremit parçası çıktı. Yerinden sökemedik, kırmak zorunda kaldık. Kırınca alttan kemik parçasını gördük. Akabinde hemen 112'yi aradık. Köyümüzün muhtarını aradık. Ekipler olay yerine geldi. Bölgeye arkeoloji ekipleri de geldi. Mezar olabileceğini söylediler. Burası 24 saat polis gözetiminde kaldı. Sabah saatlerinde de ilgili ekipler burada kazı yaptı. Çıkan nedir bilmiyoruz, onları aldılar, poşetleyip götürdüler."

Tandoğan, daha önceki hafriyat çalışmalarında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ben 3 yıl önce burada hafriyat yaptığımda da böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Burası bildiğin bir dağ gibiydi. Tarihi kalıntıyla, bir kiremit parçasıyla veya tarihi kalıntıyı anlatacak bir şeyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.