İzmir Buca\'da operasyonda 2 bin 598 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltında

İzmir Buca'da operasyonda 2 bin 598 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 598 sentetik ecza hapı, 120 gram esrar, 25 gram Hint keneviri tohumu ve 109 gram Gİ sıvısı ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, ilçe içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapıldığı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 598 adet sentetik ecza hapı, 120 gram esrar maddesi, 25 gram Hint keneviri tohumu, 109 gram Gİ sıvısı ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 milimetre çapında fişek bulundu. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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