Buca'da mobilya atölyesindeki yangın 3 iş yerine ve eve sıçradı - Son Dakika
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Buca'da mobilya atölyesindeki yangın 3 iş yerine ve eve sıçradı

Buca\'da mobilya atölyesindeki yangın 3 iş yerine ve eve sıçradı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki 3 iş yeri ile bir eve sıçrayarak hasara yol açtı. Yangının sıçradığı evdeki çift ve iki çocuk itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, atölye ve ev kullanılamaz hale geldi, diğer iş yerlerinde ise hasar oluştu.

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan ve 3 iş yeri ile bir eve sıçrayan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki üç katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler çevredeki 3 iş yeri ile bir eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı evde yaşayan çift ile iki çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mobilya atölyesi ve evin kullanılamaz hale geldiği, 3 iş yerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buca'da mobilya atölyesindeki yangın 3 iş yerine ve eve sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buca'da mobilya atölyesindeki yangın 3 iş yerine ve eve sıçradı - Son Dakika
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