Motokuryeyi tekme tokat dövdüler

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir motosikletli kurye, sokak ortasında çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginliğin büyümesi üzerine çevredeki grup, kuryeyi tekme ve tokatlarla darbetti.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle kurye kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.