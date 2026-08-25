Motokuryeyi tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Motokuryeyi tekme tokat dövdüler

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir motosikletli kurye, sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat darbedilen kuryeyi araya giren vatandaşlar güçlükle kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir motosikletli kurye, sokak ortasında çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginliğin büyümesi üzerine çevredeki grup, kuryeyi tekme ve tokatlarla darbetti.

GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle kurye kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Cep Telefonu, İstanbul, 3. Sayfa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokuryeyi tekme tokat dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • zEUz _arda zEUz _arda:
    Az bile yapmışlar 7 4 Yanıtla
  • şemsettin kalkan şemsettin kalkan:
    Kaldırımdan 100 km hızla arkamdan gelen kuryeler oldu sol kolumu çekmesem şimdiye kadsr 3 ,4 kere kırılmıştı kendi uyanıklığım sayesinde kurtardım 8 0 Yanıtla
  • Ömer Göğalp Ömer Göğalp:
    yanlış adres 5 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    neymiş suçu peki? 0 0 Yanıtla
  • Legend Ofzelda Legend Ofzelda:
    part 2 kuryelerin intikamı 5 ölü o zaman haber değeri var 0 0 Yanıtla
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