CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP yönetimi, "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Lideri Özgür Özel de temyiz başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti.  Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ BAŞVURUYU GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultay'ına yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından geri çekildi.

Bunun üzerine o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ekibi, yeniden Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay Özgür Özel adına yapılan başvuruyu kabul etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu yeniden geri çekti. 

Özgür Özel'in başvurusunu geri çekmeyeceği ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davalarda kararını açıklamıştı.

Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin davaların önemli bölümünü “konusuz kaldığı” gerekçesiyle sonuçsuz bırakan kararını kaldırarak, kurultayın “mutlak butlan”, yani baştan itibaren kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti
İsrail’de mafya lideri silahlı saldırıda öldü İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü
ABD, Suriye’yi terör listesinden çıkardı ABD, Suriye'yi terör listesinden çıkardı
Bebek Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı Bebek Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredekiler kurtardı

17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:21
Cem Küçük’ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL’lik şüpheli transfer
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 17:55:49. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement