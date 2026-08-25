Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi 22\'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul\'a geliyor
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Beşiktaş, kanat transferinde sürpriz bir hamle yaparak Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki futbolcusu Ernest Poku ile anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonlu kiralanması beklenen genç oyuncu yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kanat transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fares Ghedjemis ve Dodi Lukebakio ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN POKU SÜRPRİZİ

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.

Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'a geliyor

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki futbolcunun transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Poku'nun Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında +4 kontenjanına uygun olması da Beşiktaş açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

SERDAL ADALI GÖRÜŞMELERİ GİZLİ YÜRÜTTÜ

Transferin perde arkasına ilişkin de dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Teknik heyet ve futbol direktörü Önder Özen'in Poku konusunda ısrarcı olduğu, Başkan Serdal Adalı'nın ise görüşmeleri gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi. Adalı'nın transferi sonuçlandırması için scout şefi Eduard Graf'ı görevlendirdiği, Graf'ın Almanya'ya giderek yaptığı görüşmeler sonucunda bugün anlaşmaya vardığı ifade edildi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

Futbola Hollanda'da başlayan Ernest Poku, AZ Alkmaar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. Genç kanat oyuncusu daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Poku'nun kariyeri boyunca çıktığı 231 karşılaşmada 56 gol ve 35 asist kaydettiği belirtildi.

Leverkusen, Beşiktaş, İstanbul, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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