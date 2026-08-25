Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

ADIYAMAN'DA ART ARDA İKİ DEPREM

Adıyaman'da peş peşe depremler meydana geldi. Sincik ilçesi ilk olarak saat 21.40'ta 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

İlçede 3 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İkinci sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Elazığ'da da hissedildi.