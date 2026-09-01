Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftaların maç programı açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının tarihi de belli oldu. İki dev ekip, 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ederken, 5 ve 6. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Açıklanan fikstürle birlikte 6. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor- Galatasaray maçının tarihi de netleşti.

DEV MAÇ 19 EYLÜL'DE

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Böylece iki takım arasındaki kritik mücadeleyi bekleyen taraftarların merak ettiği tarih kesinleşmiş oldu.

5 VE 6. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programının açıklanmasıyla takımların maç takvimleri de netleşti. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, 6. haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Cumartesi, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu - Son Dakika
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