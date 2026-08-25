Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Suriye\'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye yönetimi ile 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varan terör örgütü YPG yeni karar aldı. YPG elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz. YPG, Suriye yönetimine entegre oldu." dedi.

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü YPG, bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ: YPG'NİN DAĞITILDIĞINI İLAN EDİYORUZ

Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazlum Abdi, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Abdi, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

"BUGÜN SURİYE TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR SAYFASINI KAPATIYOR"

Gelişmeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Abdi, "Bugün Suriye tarihinin önemli bir sayfasını kapatıyor; barış, istikrar ve yeniden inşa odaklı yeni bir sayfa açıyoruz. Değişen şartlarla birlikte ülkemiz yeni bir döneme girdi. Bugünün savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah devrinden barış devrine gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz" dedi.

Basın toplantısında Kürtçe eğitim hakkı konusuna da değinen Abdi, Şara'nın anadilde eğitim hakkının korunması yönünde açık ve olumlu bir tutum sergilediğini belirterek kararın bu yıl içerisinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi. Abdi, "Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil tüm halkını kucaklayan, çocuklarımızın geleceğini koruyan ve onlara onurlu bir yaşam sunan yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Mazlum Abdi, anlaşmanın uygulama mekanizmalarını ve entegrasyon süreçlerini ele almak üzere Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

SURİYE YÖNETİMİ İLE YPG ARASINDA VARILAN ANLAŞMA

Suriye'deki iç savaşın yarattığı otorite boşluğundan beslenerek ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda gayrimeşru bir işgal alanı yaratan terör örgütü YPG/SDG, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışmıştı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki merkezi yönetimle terör örgütü arasında varılan 29 Ocak Mutabakatı, örgütün sahadaki askeri ve idari varlığını aşamalı olarak tasfiye etmeyi amaçlayan bir teslimiyet süreci olmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM KAYNAKLARI SURİYE YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın detaylarına göre, bölgedeki tüm kritik petrol sahaları, doğalgaz kaynakları, havalimanları ve sınır kapıları derhal merkezi devlete devredilmektedir. Ayrıca örgütün sözde askeri, idari ve güvenlik birimlerinin lağvedilerek Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıkları çatısı altında eritilmesi hedeflenmiştir. Süreç içerisinde baskılara dayanamayan terör yapısında çözülme hızlanmış ve nitekim Ağustos 2026 itibarıyla eli kanlı terör örgütü YPG/SDG'nin sözde özerk askeri yapısının tamamen feshedildiği ve devlet kurumlarına entegrasyonunun tamamlandığı bizzat örgüt elebaşları tarafından ilan edilmiştir.

Bu mutabakatla birlikte Haseke ve Kamışlı gibi kritik kent merkezlerine Suriye hükümet güçleri yerleşmiş, idari mekanizmalar merkezi yargı ve bakanlıkların kontrolüne geçmiştir. 

Ferhat Abdi Şahin, Suriye, Güncel, Terör, Dünya, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • my4219594@gmail.com [email protected]:
    tamam biz de bunu yedik 7 18 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Gargara yap 12 6
  • Burak üstün Burak üstün:
    Türk milleti buna inandımı 7 15 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Sen tükürük olamassın klavye dlknlıs nemalanamayacaksınız yaşasın barış 9 4
  • Hakan T Hakan T:
    ne olmuş ismini mi değiştirmiş 4 6 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Abd nin vermiş olduğu silahların akibeti nedir ? 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı
Haiti’de çete saldırısında 43 kişi öldü Haiti'de çete saldırısında 43 kişi öldü
Umman’da petrol tankerine saldırı Umman'da petrol tankerine saldırı

21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
15:39
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 22:41:56. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement