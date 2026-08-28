Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı - Son Dakika
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Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı

Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı
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Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Gosen-Neu Zittau'da bulunan bir okulda düzenlenen saldırıda 18 yaşındaki kız öğrenci ile okulda görevli bir erkek hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından 19 yaşındaki Alman vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden öğrencinin şüphelinin eski kız arkadaşı olduğu belirtilirken, saldırının nedeni ve kullanılan silaha ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Almanya'da okula düzenlenen saldırı iki kişinin ölümüyle sonuçlandı. Brandenburg eyaletindeki Gosen-Neu Zittau'da bulunan bir okulda meydana gelen olayın ardından 19 yaşındaki Alman vatandaşı gözaltına alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden iki kişinin kimliğine ilişkin de bilgi verildi. Yaşamını yitirenlerden birinin okulda görev yapan bir erkek, diğerinin ise 18 yaşındaki bir kız öğrenci olduğu bildirildi.

ÖLEN ÖĞRENCİ ŞÜPHELİNİN ESKİ KIZ ARKADAŞI

Soruşturmada ortaya çıkan dikkat çekici ayrıntılardan biri, şüpheli ile hayatını kaybeden öğrenci arasındaki bağlantı oldu.

Yetkililerden aktarılan bilgilere göre, saldırıda yaşamını yitiren 18 yaşındaki kız öğrenci, gözaltına alınan 19 yaşındaki şüphelinin eski kız arkadaşıydı.

Polis ekiplerinin olayın ardından başlattığı soruşturma devam ederken, saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz açıklanmadı. Saldırıda kullanılan silaha ilişkin incelemelerin de sürdüğü bildirildi.

BAŞBAKAN WOIDKE: KORKUNÇ BİR SALDIRI

Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Woidke, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirerek yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırının yalnızca okulda bulunanları değil, Brandenburg eyaletini de derinden etkilediğini belirten Woidke, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Saldırının ardından okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler için de harekete geçildi. Brandenburg Eğitim Bakanlığı, yaşanan olayın etkilerinin azaltılması amacıyla okul psikologlarının öğrenci ve öğretmenlere destek vereceğini duyurdu.

Acil ruhani ve psikolojik destek ekiplerinin de okulda yeniden görev yapacağı belirtildi.

Olayın hemen ardından 8 ila 9 kişiden oluşan acil destek ekibinin okula giderek öğrenciler, öğretmenler ve saldırıdan etkilenen diğer kişilerle görüştüğü bildirildi.

Brandenburg Acil Destek Ekibi yetkililerinden Stefan Baier, ekiplerin temel amacının olaydan etkilenen kişiler için "güvenli bir alan oluşturmak" olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı - Son Dakika

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