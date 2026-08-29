Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye\'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34,7 milyona, elektrikli araç sayısı ise 464 bine ulaştı. İllerin araç yaş ortalamalarında Doğu ve Batı arasındaki fark dikkat çekerken, 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip ili oldu; listenin sonunda yer alan Burdur ise 21,8 yaş ortalamasıyla en yaşlı filo unvanını aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı sonu taşıt istatistiklerini açıkladı. Türkiye’deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 476 bin 396’ya ulaşırken; araç filosunun en genç olduğu il Şırnak, en yaşlı olduğu il ise Burdur oldu.

Açıklanan verilere göre trafikteki taşıtların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, otomobilleri sırasıyla motosikletler, kamyonetler ve traktörler takip etti. Ülkedeki toplam araç stokunun yaklaşık üçte birinin İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı görülürken, elektrikli araç sayısındaki hızlı tırmanış da dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 464 BİNE ULAŞTI

Ulaşımda dönüşümün simgesi olan elektrikli araçlar Türkiye yollarında varlığını artırmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç sayısı 464 bin barajına ulaştı.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KESKİN YAŞ FARKI

İstatistiklerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri illere göre otomobillerin ortalama yaşı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde araç yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının oldukça altında (daha genç) kaldığı görülürken; İç Anadolu, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde tam tersi bir tablo yaşandı.

EN GENÇ FİLO ŞIRNAK'TA 

Listenin zirvesinde açık ara farkla Şırnak yer aldı. 6,2’lik otomobil yaş ortalamasıyla Şırnak, Türkiye’nin en yeni araç parkına sahip ili unvanını elde etti. Şırnak’ı şu iller takip etti:

  • Bingöl: 8,8
  • Tunceli: 9,0

EN YAŞLI FİLO BURDUR'DA

Türkiye'nin en yaşlı otomobillerinin yollarda olduğu şehir ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur oldu. Tarımsal faaliyetlerin ve yerleşik nüfusun yoğun olduğu diğer iller de yaşlı araç stokuyla öne çıktı:

  • Kütahya: 21,1
  • Karaman: 20,8

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE?

Metropoller arasında İstanbul, devasa araç nüfusuna rağmen 9,5’lik ortalamasıyla filosu genç kalmayı başaran iller arasında yer aldı. Üç büyük ilin diğer temsilcileri Ankara ve İzmir ise İstanbul’a kıyasla daha yaşlı bir araç parkına sahip görünseler de Türkiye geneline paralel bir seyir izledi:

  • İstanbul: 9,5
  • İzmir: 13,9
  • Ankara: 14,2

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Türkiye, Burdur, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Aman bu hurdalar için düzenleme yqpmqyın, Avrupqda 10 yqş üstü araçların vergisi çok yüksek ,bizde de vergi yok, ya Avrupa bu işi bilmiyor ya biz, adam 40 yıllık araca biniyor yüyüyen cenazeler le dolu trafik 0 3 Yanıtla
  • kmloz Oztk kmloz Oztk:
    haberi yapan Kırşehire uğramış. Araba ev asfalt bahçe herşeyi ile 40 yıllık. elektrik su telefon faturası çok geliyor diye sürekli sizlanmalari dahil. 1 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    doğu en genç filo .. tabi petrol Antalya’da çıkmıyor normal . 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    demek ki doğu da fakir yokmuş niye ki acaba? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum
Otlatmak için araziye çıkardı 36’sını birden kaybetti Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti
Ülkeyi karıştıran olay Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı
Küvetten çıkmıyor Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

10:38
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar bizi kıskanıyor Yaptıkları analize bakın
Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
10:23
Robotlar yeşil sahaya indi Kıran kırana maç yaptı
Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana maç yaptı
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:01
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe’yi yenmek
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek
09:46
Yunus Akgün’ü delirten olay: O ne oğlum
Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
08:51
Altın çok sert düştü
Altın çok sert düştü
08:24
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 11:15:32. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement