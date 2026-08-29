Türkiye\'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayı sonu taşıt istatistiklerini açıkladı. Türkiye’deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 476 bin 396’ya ulaşırken; araç filosunun en genç olduğu il Şırnak, en yaşlı olduğu il ise Burdur oldu.

Açıklanan verilere göre trafikteki taşıtların yarıdan fazlasını otomobiller oluştururken, otomobilleri sırasıyla motosikletler, kamyonetler ve traktörler takip etti. Ülkedeki toplam araç stokunun yaklaşık üçte birinin İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı görülürken, elektrikli araç sayısındaki hızlı tırmanış da dikkat çekti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 464 BİNE ULAŞTI

Ulaşımda dönüşümün simgesi olan elektrikli araçlar Türkiye yollarında varlığını artırmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç sayısı 464 bin barajına ulaştı.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KESKİN YAŞ FARKI

İstatistiklerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri illere göre otomobillerin ortalama yaşı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde araç yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının oldukça altında (daha genç) kaldığı görülürken; İç Anadolu, Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde tam tersi bir tablo yaşandı.

EN GENÇ FİLO ŞIRNAK'TA

Listenin zirvesinde açık ara farkla Şırnak yer aldı. 6,2’lik otomobil yaş ortalamasıyla Şırnak, Türkiye’nin en yeni araç parkına sahip ili unvanını elde etti. Şırnak’ı şu iller takip etti:

Bingöl: 8,8

Tunceli: 9,0

EN YAŞLI FİLO BURDUR'DA

Türkiye'nin en yaşlı otomobillerinin yollarda olduğu şehir ise 21,8 yaş ortalamasıyla Burdur oldu. Tarımsal faaliyetlerin ve yerleşik nüfusun yoğun olduğu diğer iller de yaşlı araç stokuyla öne çıktı:

Kütahya: 21,1

Karaman: 20,8

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE?

Metropoller arasında İstanbul, devasa araç nüfusuna rağmen 9,5’lik ortalamasıyla filosu genç kalmayı başaran iller arasında yer aldı. Üç büyük ilin diğer temsilcileri Ankara ve İzmir ise İstanbul’a kıyasla daha yaşlı bir araç parkına sahip görünseler de Türkiye geneline paralel bir seyir izledi: