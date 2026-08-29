Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi için anlaşma sağlanmasının ardından sarı-lacivertliler, hücum hattında oluşacak boşluğu doldurmak için Can Uzun'u gündemine aldı.

Henüz 20 yaşında olan milli futbolcu için Frankfurt'un kapısını çalan Fenerbahçe, transferin şartlarını öğrenmek amacıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TALISCA'NIN YERİNE CAN UZUN

Sarı-lacivertli yönetim, Talisca'nın ayrılığı sonrası hücum hattına genç ve uzun vadeli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden biri Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun oldu. Milli futbolcunun yaşı ve potansiyeli, Fenerbahçe'nin ilgisinin önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

FRANKFURT İLE İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe yönetiminin Can Uzun'un transferi için Frankfurt ile ilk teması kurduğu ve Alman ekibiyle transfer şartları üzerine görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Frankfurt'un vereceği yanıta göre görüşmelerin ilerletilmesi ve sarı-lacivertlilerin resmi teklif aşamasına geçmesi bekleniyor.

GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ

Can Uzun ismi daha önce Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer gündemine de gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için ilgilendiği ancak transferini gerçekleştiremediği genç yıldız için bu kez Fenerbahçe'nin devreye girmesi, ezeli rakipler arasındaki transfer rekabetine yeni bir boyut kazandırdı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR

Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki milli futbolcu için bu seviyelerde bir bonservis bedeli ödemesi halinde Can Uzun, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer olabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, Devler Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda transfer için ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Can Uzun hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Frankfurt ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.