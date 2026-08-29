Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra dönen Fenerbahçe, Talisca'nın ayrılığının ardından ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da daha önce kadrosuna katmak istediği Can Uzun için Frankfurt ile ilk teması kurdu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın transferi gerçekleşirse Fenerbahçe tarihinin bonservis rekoru kırılabilir.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Anderson Talisca'nın Al-Jazira'ya transferi için anlaşma sağlanmasının ardından sarı-lacivertliler, hücum hattında oluşacak boşluğu doldurmak için Can Uzun'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'den <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Henüz 20 yaşında olan milli futbolcu için Frankfurt'un kapısını çalan Fenerbahçe, transferin şartlarını öğrenmek amacıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

TALISCA'NIN YERİNE CAN UZUN

Sarı-lacivertli yönetim, Talisca'nın ayrılığı sonrası hücum hattına genç ve uzun vadeli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda listenin öne çıkan isimlerinden biri Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun oldu. Milli futbolcunun yaşı ve potansiyeli, Fenerbahçe'nin ilgisinin önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

FRANKFURT İLE İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe yönetiminin Can Uzun'un transferi için Frankfurt ile ilk teması kurduğu ve Alman ekibiyle transfer şartları üzerine görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Frankfurt'un vereceği yanıta göre görüşmelerin ilerletilmesi ve sarı-lacivertlilerin resmi teklif aşamasına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ

Can Uzun ismi daha önce Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer gündemine de gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için ilgilendiği ancak transferini gerçekleştiremediği genç yıldız için bu kez Fenerbahçe'nin devreye girmesi, ezeli rakipler arasındaki transfer rekabetine yeni bir boyut kazandırdı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER REKORUNU KIRABİLİR

Can Uzun'un güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki milli futbolcu için bu seviyelerde bir bonservis bedeli ödemesi halinde Can Uzun, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer olabilir.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, Devler Ligi için kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda transfer için ciddi bir bütçe ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Can Uzun hamlesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Frankfurt ile yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Frankfurt, Can Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet ali Çarşıbaşı Mehmet ali Çarşıbaşı:
    Sürekli olarak Fener ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiriyorsunuz...Aslında yanlış yapıyorsunuz... Şunu da belirtmeliyim ki bu tip haberlerin %5 doğruluk Payı yok... yanlışım varsa düzeltiniz. 6 0 Yanıtla
  • hiranur-2025 hiranur-2025:
    liyondan fofana var genç ve hızlı keremin yerine sol tarafa iyi olur derim 3 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    BUMU ÇALIM GEL SİMENİ AL SANE Yİ AL LEAO YUL ÇALIM AT SİZİN ALDIĞINIZ TOPÇULAR GALATASARAY DA FORMA ŞANSI BULAMAZ 2 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    alacak parası kaldı mı Fenerbahçe’nin. zaten limiti aştı sokacaklar fenere 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Transfer çalımı menajerlerin oyunu popüler transfer kimseye fayda göstermedi sadace klupleri batırma için yapılıyor yıllarca transfer çalımı attı kulüpler hangisi faydalı oldu taraftarda böyle şeylerin arkasına düşmesin yoksa daha pahalı izlemeye devam ederiz 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum İran’dan diplomasi mesajı geldi, Trump resti çekti: Ben istemiyorum
Otlatmak için araziye çıkardı 36’sını birden kaybetti Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti
Ülkeyi karıştıran olay Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı Ülkeyi karıştıran olay! Eski sevgilisinin okulunu bastı dehşet saçtı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı
Küvetten çıkmıyor Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar bizi kıskanıyor Yaptıkları analize bakın
Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
10:23
Robotlar yeşil sahaya indi Kıran kırana maç yaptı
Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana maç yaptı
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
10:01
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe’yi yenmek
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek
09:46
Yunus Akgün’ü delirten olay: O ne oğlum
Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
08:51
Altın çok sert düştü
Altın çok sert düştü
08:24
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 11:15:01. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement