Güroymak\'ta yıldırım: 36 koyun telef oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesine yıldırımın isabet etmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Rahmi Erkoç'un sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.