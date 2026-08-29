18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi - Son Dakika
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18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

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Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından soyunma odasına inen Başkan Aziz Yıldırım, futbolcuları tek tek tebrik ederken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Yıldırım'ın konuşmasının ardından futbolcular "Büyük Başkan" tezahüratı yaptı. Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Ali Koç dönemini hatırlatarak Aziz Yıldırım'a övgüde bulundu.

Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Lyon karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan anların görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi biletini almasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

18 yıllık hasret bitti, <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın gözleri doldu! Akıllara <a class='keyword-sd' href='/ali-koc/' title='Ali Koç'>Ali Koç</a> geldi

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZLERİ DOLDU

Futbolcularla konuşan ve elde edilen başarı nedeniyle takımı kutlayan Aziz Yıldırım'ın bir anda duygulandığı görüldü. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi bileti sonrası Yıldırım'ın gözlerinin dolması, soyunma odasında yaşanan duygusal anlara damga vurdu.

18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

FUTBOLCULARDAN "BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATI

Aziz Yıldırım'ın tebrik konuşmasının ardından bu kez futbolcular devreye girdi. Sarı-lacivertli oyuncular hep birlikte “Büyük Başkan” şeklinde tezahürat yaparak Yıldırım'a karşılık verdi. Futbolcuların tezahüratı sırasında Aziz Yıldırım'ın yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.

TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ KIYASLAMASI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı Fenerbahçe taraftarları, eski başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kıyaslama yaptı. Taraftarlardan “Ali Koç'a bir kere bile bu tezahürat yapılmadı” ve “İşte gerçek lider Aziz Yıldırım” şeklinde yorumlar geldi. Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi - Son Dakika
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