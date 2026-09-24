Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor - Son Dakika
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Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

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Simge Sağın\'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın'a üç haftadır her hafta kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından 101 gül gönderiliyor. Şimdiye kadar toplam 303 gül alan Sağın, çiçeklerin arkasındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek için araştırmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, kapısına gelen gizemli çiçeklerle dikkat çekti. Sağın'a son üç haftadır düzenli olarak 101'er gül gönderildiği ortaya çıktı. Ancak çiçekleri gönderen kişinin kimliği henüz bilinmiyor.

ÜÇ HAFTADA 303 GÜL

Her hafta aynı sayıda gönderilen çiçeklerle birlikte Simge Sağın'ın aldığı güllerin sayısı 303'e ulaştı. Peş peşe gelen sürprizlerin ardından şarkıcı da gizemli gönderenin kim olduğunu öğrenmek için araştırmaya başladı.

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

"ÖZELLİKLE 101 GÜL GÖNDERMESİ ENTERESAN"

Kendisine gönderilen çiçeklerden memnun olduğunu ancak 101 sayısının dikkatini çektiğini belirten Sağın, "Güller şahane ama bu sır perdesi ve özellikle 101 gül göndermesi enteresan" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

KİMLİĞİ HÂLÂ BİLİNMİYOR

Gülleri gönderen kişinin kim olduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Simge Sağın'ın da merak ettiği gizemli kişinin kimliği şimdilik sırrını koruyor.

Simge SağınMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor - Son Dakika
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