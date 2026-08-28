Edirne'de 8 Milyonluk Kazı Kazan Heyecanı - Son Dakika
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Edirne'de 8 Milyonluk Kazı Kazan Heyecanı

Edirne\'de 8 Milyonluk Kazı Kazan Heyecanı
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Edirne'de bir talihli, 100 liralık '100'e Katla' kartıyla 8 milyon lira kazandı.

EDİRNE'de şans oyunları bayisinden 100 liralık '100'e Katla' isimli kazı kazan kartını alan talihli, 8 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bayinin ortaklarından Sevda Çetin, "Kendisi o kadar sakindi ki, hiç heyecanlanmadı. 100 liralık kazı kazanlara o kadar çok rağbet var ki. Edirne'deki tüm bayilerde şu anda 100'lük kazı kazanlar yok satıyor" dedi.

Talihli, Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde şans oyunları bayisinden, geçtiğimiz çarşamba günü 100 liralık '100'e Katla' isimli 'Kazı Kazan' kartı satın aldı. Kartı kazıyan vatandaş, büyük ikramiye olan 8 milyon lirayı kazandığını görünce, inanamayıp bayi ortaklarından Sevda Çetin'e teyit ettirdi. Kartı makineye okutan Çetin, 8 milyonun çıktığını doğrulayarak vatandaşa geri verdi.

'ÇOK SAKİNDİ, HİÇ HEYECANLANMADI'

Çetin, büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşın, kendilerinin sürekli müşterilerinden olduğunu belirterek, "Abimiz bizden sürekli Kazı Kazan oynuyordu. O gün tekrar oyunlar oynadı. Her türlü Kazı Kazan'dan denedi. 'Doğru mu görüyorum?' dedi. Ben büyük bir ikramiye beklemiyordum açıkçası. 20, 30, 50 bin çok çıkıyordu. Öyle bir şey zannediyordum. Ekrana taktım kartı. Bir baktım 8 milyon, 'Doğru görmüşsün' dedim. Kendisi o kadar sakindi ki, hiç heyecanlanmadı. Süreci sordu bana; 'Ne yapacağız? Ne edeceğiz?' dedi. Anlattık süreci. Büyük ikramiyeleri İstanbul'dan alacaklarını söyledik. Ödeme fişini de verdim ve ondan sonra gitti" dedi.

'100'LÜK KAZI KAZANLAR YOK SATIYOR'

Büyük ikramiye çıktıktan sonra özellikle 100 liralık kartlara yoğun talep olduğunu belirten Çetin, "Tabii ki büyük ikramiye çıktıktan sonra müthiş bir talep var. Şimdi 100'lükten çıktığı için özellikle 100 liralık Kazı Kazanlara o kadar çok rağbet var ki. Edirne'deki tüm bayilerde 100'lük Kazı Kazanlar yok satıyor şu an. Hem onlara hem de diğer oyunlara da var." diye konuştu.

'EDİRNE'YE DAHA ÖNCE DE ÇOK ÇIKTI'

Çetin, daha önce de büyük ikramiye verdiklerini dile getirerek, "Geçen yıl 'Bonkör Cüzdan'dan 4 milyon TL büyük ikramiye verdik. Ondan önce 2 milyon TL büyük ikramiye verdik. Hani diyorlar ya 'Çıkmıyor, vermiyorlar.' Çıktığını görüyoruz, ben buradan şahidim. Edirne'ye o kadar çok büyük bir ikramiye çıktı ki, özellikle Kazı Kazanlardan çok çıktı. Milli Piyango'dan da bayimiz olarak tesellileri verdik. Çılgın Sayısal Loto'da bir buçuk yıl önce 2 milyon TL ikramiye çıkmıştı. Tüm müşterilerimize bol şanslar diliyoruz. Herkesin kazanmasını istiyoruz. Herkes bir şeyler kazansın, biz o zaman mutlu oluyoruz. Ben çok mutlu oluyorum, kendim kazanmış gibi" ifadelerini kullandı.

'BORÇLARIMI KAPATIR, OĞLUMA EV ALIRDIM'

Aynı bayiden Kazı Kazan alarak şansını deneyen Erol Örs, büyük ikramiyenin çıktığı gün kendisinin de oynadığını söyledi. Öres, "Geçen hafta ben de 200'lük oynamıştım, o arkadaş da 100'lük oynadı. Arkadaş kazandı. Bana çıksaydı önce borçlarımı kapatırdım. Sonra bir camide mevlit yapardım. Oğluma da bir ev alırdım. " dedi.

'ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN HARCARIM'

Büyük ikramiye umuduyla Kazı Kazan oynayan Pınar Baybağ da, "Biz de çıkar ümidiyle oynuyoruz. Bana çıksa çocuklarımın geleceği için harcarım. Yatırım yaparım. Borçlarımı öderim. Bu şekilde değerlendiririm. Bir umut, inşallah bir gün bize de çıkar. Ara sıra şansımı deniyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Edirne, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 8 Milyonluk Kazı Kazan Heyecanı - Son Dakika

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