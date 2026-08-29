Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana maç yaptı

Çin'de yapay zeka ve robot teknolojilerindeki çalışmalar farklı bir gösteriye sahne oldu. Geliştirilen insansı robotlar, futbol oynamak için yeşil sahaya çıktı.

İki takım halinde karşı karşıya gelen robotlar, futbol maçını andıran mücadelede topun kontrolünü ele geçirmek ve rakip kaleye ulaşmak için yarıştı.

TOPUN PEŞİNDEN KOŞTULAR

Yapay zeka destekli insansı robotlar, karşılaşma boyunca topun peşinden koşarak rakiplerinden topu almaya çalıştı. Robotların yürüme, koşma, yön değiştirme ve topa müdahale etme anları karşılaşmanın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Sahada zaman zaman birbirleriyle karşı karşıya gelen robotların top için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İnsansı robotların futbol sahasındaki performansı, yapay zeka ve robot teknolojilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.