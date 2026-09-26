Yeni Parti Bandırma’da ön seçim öncesi gerginlik - Son Dakika
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Yeni Parti Bandırma’da ön seçim öncesi gerginlik

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Yeni Parti’nin Bandırma İlçe Başkanlığı ön seçimi öncesinde düzenlenen programda, konuşmaların uzaması nedeniyle partililer arasında gerginlik yaşandı. Bazı parti üyeleri kürsüden konuşmaların kısa tutulmasını istedi. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın kürsüde olduğu sırada karşılıklı sözlü tartışmalar yaşandı.

Yeni Parti Bandırma İlçe Başkanlığı’nın ilçe başkanlığı ön seçimi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saat 11.00’de başlaması planlanan programda, Yeni Parti Bandırma Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Atak’ın konuşmasının ardından divan heyeti belirlendi. Ardından Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza konuşma yaptı.

Programın uzaması ve konuşmaların devam etmesi üzerine bazı üyeler kürsüden konuşmaların kısa tutulmasını istedi. Salondaki karşılıklı sözlü müdahalelerin ardından tartışma büyüdü.

"KISA KESİN, BAŞKAN ADAYLARI KONUŞSUN"

Bazı parti üyeleri, programın uzaması nedeniyle "Kısa kesin, başkan adayları konuşsun" şeklinde tepki gösterdi.

Üyelerden birinin, "Başkanım işimiz gücümüz var, sınava gideceğim" sözleri üzerine Mirza, "Git, 18.00’e kadar git-gel. Sizler buraya katkı sağlamaya değil, kongreyi sabote etmek anlamına geliyor" karşılığını verdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Kongre Divan Başkanı Necdet Aytekin araya girerek, "Karşılıklı sataşmalar devam ediyor. İsterseniz kısa keselim" dedi.

Bunun üzerine Mirza, "Bu bir Yeni Parti, yeni bir düzen kuruluyor. Burada laf attığınız insan sizin belediye başkanınız. Bunu AK Partililer yapmıyor. Bu ayıp. Ayıp denen bir şey var" diye konuştu.

"KONUŞMAYI KISA KESMEYECEĞİM"

Mirza, konuşmasının devamında programın seçim süreci açısından önem taşıdığını belirterek konuşmasını kısa kesmeyeceğini söyledi.

Mirza, "Konuşmayı kısa kesmeyeceğim. Başkan adayları da konuşacak. Bu kongreler tatil gününde yapılır, uzun olur. Konuşmamı kısa kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu Yeni Parti’nin kongresidir. Öyle kısa yoldan olmaz. Düşüncelerimi anlatacağım, yeni bir yola çıkacağız. Böyle kapkaçla olmuyor. İşi olanlar gitsin, saat 18.00’e kadar gelebilir" dedi.

Mirza, parti içerisinde eski siyasi alışkanlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek, "Hastalıklı kişilerden arınacağız. Bu tartışmalar iyi oluyor. Hastalıklar devam ediyor. Yenilikler üyelerde başladı" diye konuştu.

Partinin üyelik ve aidat sistemine de değinen Mirza, "Halen formalite olmasına rağmen delege seçimleri... Yeni Parti olarak tüm üyeler herkes 50 lira aidat ödeyecek ve düzenli olarak kimseye muhtaç olmadan, kimseye gebe kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında bir parti üyesi de Mirza’ya tepki gösterdi. Üye, "Bir ilçenin belediye başkanı iseniz, demokrasiyi savunuyorsanız ve bulunduğunuz makamı önemsiyorsanız daha anlayışlı olmalısınız. Bu şekilde olmaz" dedi. Salondaki bazı üyeler de konuşmaların kısaltılması yönündeki taleplerini sürdürerek, "Kısa kesin, başkan adayları konuşsun" şeklinde seslendi.

Başka bir üyenin sosyal medya üzerinden Mirza’nın kişisel eksikliklerini yazdığını söylemesi üzerine Mirza, "Ben cevap veririm, kimsenin altında kalmam. Konuşmaya devam ediyorum" karşılığını verdi.

Salonda tartışmaların devam ettiği sırada bazı üyelerin birbirlerine de tepki gösterdiği görüldü. Üyeler arasında "İzlemek, dinlemek istemiyorsan çık git" ve "Ne biçim saygısızlık bu" şeklinde karşılıklı sözler duyuldu. Mirza’nın bazı üyelere yönelik "Sizin gibilerine burada yer yok" sözlerini de kullandığı belirtildi.

"BASINA ÇOK GÜZEL MALZEME OLUYORUZ"

Yaşanan gerginliğin ardından Yeni Parti Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı kürsüye gelerek salondakilere sakin olmaları çağrısında bulundu.

Köybaşı, "Sevgili arkadaşlar, sandalyeler yerinden çıksa birbirinize atacaksınız demek ki. Biraz evvel konuşmamda minimum tuttum. İstesem 45 dakika da konuşurum. Kavga edecek olanlar öteki tarafta kavga etsin. Kavga etmeyelim arkadaşlar. Dışarıda millet birbirine giriyor, yeter artık" dedi.

Konuşmaların uzamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Köybaşı, "Ben de çıkarım burada, istesem 45 dakika konuşurum. Bir an önce oy kullanılacak. Sayın Belediye Başkanı Dursun bize derdini anlattı, konuşmalarını yaptı. Sizler de sakin olun" diye konuştu.

Köybaşı, parti içerisindeki tartışmaların yeni partiye taşınmaması gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki tartışmaları bu Yeni Parti’ye de mi taşıyacağız? Basına çok güzel malzeme oluyoruz. Yeni nesil siyaset buysa biz hiçbir şey başaramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program saatine ilişkin hassasiyetini de dile getiren Köybaşı, "Benim zaman takıntım var. Saat 11.00 ise 11.00’de başlatırım, arabanın tekeri hareket eder. Genel Başkanımız Özgür Özel diyor ki, eğer biz iktidar olacaksak süreye uyacağız, disiplinli olacağız" dedi. Köybaşı’nın müdahalesinin ardından salondaki tartışmaların yatıştırılmasına çalışıldı.

Kaynak: İHA
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