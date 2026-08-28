Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Sosyal medyada etkileşim alma uğruna yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Tesettürlü genç bir kızın sergilediği tuhaf hareketleri "Sevgilimde kaldığım gün babam aramıştır" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

"ALLAH SİZİN BELANIZI VERSİN"

Aile bağlarını ve ahlaki değerleri zedeleyen paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcıya ulaştı. Söz konusu videoyu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Görüntünün altına yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Allah sizin belanızı versin."

"Yarınlarını düşünmeyen bir nesil yetişiyor."

BAKANLIĞI VE EMNİYETİ ETİKETLEDİLER

Videonun oluşturduğu infialin ardından çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi hesaplarını etiketleyerek, etkileşim uğruna yapılan bu tür paylaşımlara karşı harekete geçilmesini ve genç kız hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.