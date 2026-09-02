Elazığ'da düğün konvoyunda havai fişek atılması 10 araca 900 bin lira ceza getirdi - Son Dakika
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Elazığ'da düğün konvoyunda havai fişek atılması 10 araca 900 bin lira ceza getirdi

Elazığ\'da düğün konvoyunda havai fişek atılması 10 araca 900 bin lira ceza getirdi
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Elazığ'da seyir halindeki düğün konvoyunda araç üzerinden havai fişek atılması nedeniyle 10 araca toplam 900 bin lira ceza kesildi. Havai fişek atan 4 kişi gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Elazığ'da seyir halindeki bir aracın üzerinden havai fişek atılan düğün konvoyuna toplam 900 bin lira ceza kesildi.

Olay, dün Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda seyir halinde bulunan bir aracın üzerinden havai fişek atıldı. Trafiğin aktığı sırada gerçekleştirilen tehlikeli hareket, hem konvoydaki diğer araçları hem de çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. Olay anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli eğlence sonrasında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konvoydaki araçlar ve havai fişek atan şahıslar tek tek tespit edildi. Konvoydaki 10 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2 N-1 maddesince toplam 900 bin lira ceza kesilirken havai fişek atan 4 kişi ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan düğün salonu otoparkında havai fişek atan düğün sahibi, düğün salonu mesul müdürü, araçtan havai fişek atan 4 şahsa ve ayrıca havai fişekleri satın aldıkları iş yerine Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi kapsamında toplam 25 bin 935 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da düğün konvoyunda havai fişek atılması 10 araca 900 bin lira ceza getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da düğün konvoyunda havai fişek atılması 10 araca 900 bin lira ceza getirdi - Son Dakika
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