Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SAVCILIKTAN KRİTİK TESPİT

Şüpheliler Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman’ın; Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü’nden yaklaşık 12.27’de geçtiği tespit edilmiş ve Burçin Hızlı Kahraman’ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’i aradığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından, söz konusu tespitler için, "tesadüften çok öte" değerlendirmesini yapmış ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kahraman çifti ise ifadelerinde Gülistan Doku’yu görmediklerini, araçlarına almadıklarını ve olayla bağlantılarının bulunmadığını belirtti.

BİR GÜN ÖNCE "KULE BİLGİLERİNİ" SONEL’E İLETMİŞ

Dosyada yer alan bir başka dikkat çekici tespit ise Gülistan Doku’nun kaybolmasından bir gün öncesine, 4 Ocak 2020 tarihine ilişkin mesaj trafiği oldu.

Savcılık, Ali Kahraman’a, o tarihte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı bir Excel görüntüsü göndermesinin nedenini sordu. Kahraman, ifadesinde söz konusu bilgileri kendisinin hazırlamadığını, Sonel’in kendisine mesaj göndererek acil şekilde kule bilgilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini söyledi.

Kahraman, o dönem Gaziantep’te görev yaptığını ancak Tunceli’de bulunduğunu belirterek, Sonel’in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini, kendisine ulaştırılan verileri de Sonel’e gönderdiğini ifade etti.

KOMUTANDAN KARAKTER ANALİZİ

Görev yaptığı dönemde karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu olan Kahraman’a, Sonel’in Gülistan Doku konusunda kendisine veya güvenlik korucularına herhangi bir talimat verip vermediği soruldu. Kahraman, Sonel’den bu yönde herhangi bir talimat almadığını ve kendisinin de güvenlik korucularına yasa dışı bir talimat vermediğini savundu.

Kahraman, Sonel’in güvenlik korucuları üzerindeki etkisine ilişkin ise, “Tuncay Sonel’in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı; herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi” dedi.

"HİÇBİR ORGANİZASYON İÇİNDE YER ALMADIM"

Dosyadaki deliller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar çerçevesinde Başsavcılık, Ali Kahraman’ın Gülistan Doku’yu 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında Sarısaltuk Viyadüğü üzerinden eşi adına tahsisli araçla aldığı ve ardından olayla bağlantılı diğer kişilere teslim ettiği yönünde “hukuki ve vicdani kanaate” ulaşıldığını belirtti.

Kahraman’a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Kahraman, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım” dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Ali Kahraman ve Burçin Hızlı Kahraman, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltındaki Kahraman çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, hakkında tutuklama kararı verildi.