Özgür Özel, Yeni Parti'nin millete verdiği 7 sözü açıkladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen ilk İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Toplantının açılışında konuşan Özel, burada Türkiye'nin yeni siyasetini konuşacaklarını ifade etti.

Özel, "Bilinsin ki biz bu binayı Ankara'da tuttuk, Ankara'da kurduk ama ne bu binanın tapusu, ne bu hareketin tapusu, ne Yeni Parti'nin tapusu hiçbirimizin üzerine değildir. Bu partinin sahibi millettir, tapusu da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstüne kayıtlıdır" diye konuştu. Özel, gelinen noktada arkalarında binaları, imkanları, makamları değil; kaybetmeye alışmayı, muhalefette olmayı, birbiriyle didişmeyi ve birilerine rakip, tehdit olmaksızın bir görevde olma anlayışını bıraktıklarını belirtti.

"YENİ PARTİ'NİN İKTİDARINI KURMAK İÇİN YORULMADAN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Parti'nin milleti partisi olduğunu vurgulayan Özel, "Yola çıktık, yoldayız ve sizinle birlikte Yeni Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantının gündemine dair konuşan Özel, "Bu toplantıda elbette örgütlenmemizi konuşacağız, sorunları ve çözümleri konuşacağız. Ama bu toplantıda esas iki şeyi konuşacağız. Bunlardan bir tanesi, iktidara gelmek için millete ne söz veriyoruz? Onu konuşacağız. İkincisi, bu verdiğimiz sözü tutmak için bize ve size hangi görevler düşüyor? Onu konuşacağız. Çünkü bir siyasi partinin iki büyük sorumluluğu vardır. Birincisi, millete nasıl bir düzen kuracağını açıkça söylemek; ikincisi, o düzeni kuracak gücü, kadroyu, iradeyi açıkça ortaya koymak. İşte bu yüzden milletimize bu toplantıda verilecek, ‘Yeni'nin 7 sözü vardır. Sizlere bu toplantıda verilecek, Yeni Parti'nin 7 tane görevi vardır" şeklinde konuştu.

ÖZEL'DEN "7 SÖZ"

Türkiye'ye verdikleri 7 sözden bahseden Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye, millete 7 sözümüzden 1'incisi demokratik Türkiye. Türkiye kimlikler, hayat tarzları, siyasi tercihler, eski kamplaşmalar üzerinden bölünmeyecek; bu gerilimler üzerinden yönetilmeyecek. Bir partiye oy veren de vermeyen de iktidara oy veren de vermeyen de Cumhuriyet'in eşit vatandaşı olarak görülecek. 2'nci sözümüz, adil ve özgür Türkiye'dir. Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adalet. Adalet anlayışımız bu dört ayak üzerine kurulacak. 3'üncü sözümüz, üreten ve zenginleşen Türkiye'dir. Türkiye yoksul bir ülke olmaya mahkum değildir. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz. Milletimize 4'üncü sözümüz, güçlü ve güvenli Türkiye'dir. Sizi güvende tutacağız, Türkiye'yi güçlü kılacağız. 5'inci sözümüz, kimseyi geride bırakmayan Türkiye'dir. 6'ıncı sözümüz ise evlatlarına gelecek sunan Türkiye. 7'nci sözümüz, makamların emanet sayıldığı Türkiye. Bizim iktidarımızda makamlar, tapulu mal olmayacak. Görev ve nöbet olacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara ve gençlere yol açacağız."

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ"

Özel, verdikleri 7 sözün örgütlerin karşısında 7 görev olarak durduğunu belirterek "Ben karşımda bu görevi almaya, bu görevi yönettiği illere, yönetimlere anlatmaya, ilçelere anlatmaya ve alınan bu görevi yerine getirirken milletin umutlarını ayağa kaldırmaya namzet kıymetli yol arkadaşlarım görüyorum. Birinci görevimiz, iktidar kapasitemizi göstermektir. İlk görevimiz, milletin karşısına yalnızca itiraz eden bir parti olarak değil, devleti yönetmeye hazır bir parti olarak çıkmaktır. Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Bunu tüm tutum, davranış, eylem ve söylemlerimizle milletimize göstermeliyiz" açıklamasında bulundu.

Özel, diğer görevlerinin ise, kapıları milleti açmak, her ilde çözümü hazırlamak ve çözümün bir parçası olmak, kibri siyasetten silmek ve yoldaşlık hukukuna sahip olmak olduğunun altını çizdi.

"YENİ PARTİ'NİN ÖRGÜTÜNDEN BEKLEDİĞİ 7'NCİ, VE OLMAZSA OLMAZ GÖRDÜĞÜ GÖREV KAZANMAKTIR"

Özel, şu ifadeleri kullandı: "En önemli görev; Yeni Parti'nin örgütünden beklediği yedinci, tartışmayacağı ve olmazsa olmaz gördüğü görev kazanmaktır. Kazanacağız. Biz girdiği ilk seçimleri kazanan kadrolarız. Bunu kabul etmeyenlere direnen kadrolarız. Kurulan kumpasları bozan kadrolarız. Biz ‘Otur, yenilgiyi kabul et; yenilmeye razı ol, makamını koru' diyenlere karşı makamı elinin tersiyle iten, yollara düşen, yeni yollar açan, iktidara yürüyen kadrolarız. Bu yüzden asla ve asla kaybetmeyi, yenilmeyi kabul etmiyoruz. Biz bu partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık. Biz bu partiyi iktidar olsun diye kurduk. Biz bir muhalefet partisi kurmadık, biz Yeni Parti'yi iktidar partisi olarak kurduk. Biz seçim geceleri birbirimizi teselli etmek için bir parti kurmadık, kazanmak ve milletimize hizmet etmek için bir parti kurduk. Biz Yeni Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk. O yüzden tüm görevlerin en önemlisi ve vazgeçilmezi kazanmaktır. Kazanacağız, kazanacaksınız, Türkiye kazanacak."

"KENDİMİZİ DEĞİL ÜLKEMİZİN YARINLARINI DÜŞÜNECEĞİZ"

Sözlerini tutmanın tek şartının görevlerini yapmak olduğunu aktaran Özel, "Görevimizi yapacağız, layıkıyla yapacağız. Kendimizi değil partimizi, kendimizi değil milletimizi, kendimizi değil ülkemizin yarınlarını düşüneceğiz. Biz iktidara kimsenin evini yıkmaya gelmedik. Türkiye'nin bozulan düzenini onarmaya geliyoruz. Yıkacağımız tek şey, AK Parti'nin kurduğu kara düzendir" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşları partiye üye olmaya davet eden Özel, "Bu yürüyüşümüzde bize katılın, bizimle birlikte olun. Gelin, kadroları seçin, tarihi geçin. Gelin, bizimle birlikte yürüyün, sizinle birlikte Türkiye yürüsün ve Türkiye'nin yüzü gülsün" dedi.