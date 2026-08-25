İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın - Son Dakika
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İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

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Ekrem İmamoğlu davasında etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Ertan Yıldız, mahkemedeki savunmasında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den istendiği belirtilen 10 milyon doları sorduğunu, paranın bir kısmını nakit ve gayri resmi alınmasını söylediğini öne sürdü. Yıldız, "Başkan 'Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun. Bu parayı açıktan almamız lazım' dedi." ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde devam ediliyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen duruşmada, Ertan Yıldız savunma yaptı. Etkin pişmanlıktan yararlandıktan sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Yıldız, çok konuşulacak bir iddiayı mahkeme salonunda gündeme getirdi.

"10 MİLYON DOLAR" İDDİASI

Yıldız, Saraçhane'deki bir toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Doğuş Holding'den istendiği belirtilen 10 milyon doları sorduğunu, paranın bir bölümünün seçimlerin yaklaştığı gerekçesiyle nakit ve gayri resmî alınmasını istediğini iddia etti.

"BUNUN BİR KISMINI NAKİT OLARAK VERMELERİ LAZIM"

Yıldız, duruşma savcısının bu konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuşma Saraçhane'de bir toplantıda gerçekleşti. Toplantıda ben de vardım. Sanırım Can Akın Çağlar, Fatih Keleş de vardı. 10 milyon doları sordu başkan. Ben o arada konudan haberdar değildim. Yani orada bu toplantıda şahit oldum. O da Hüsnü Bey miydi, CEO'suyla görüştüğünü söyledi Can Bey.

'Fakat nasıl yapacağız' diye sordu. Başkan da 'Resmi değil' dedi. 'Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun. Bu parayı resmi açıktan almamız lazım.' dedi. Ben şahit oldum."

Ekrem İmamoğlu, Ertan Yıldız, Doğuş Grubu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Barış Yılmaz Barış Yılmaz:
    Siz de bunu yediniz :) 10 14 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Adam yargılanırken sayenizde hüküm giydi. Bi durum hakim misiniz savcımı? 7 4 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Asgari üçretlinin 28 bin emekli nin 23 bin aldığı ülkede konuşulan rakamlara bak .. 7 2 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Ya bunlara inanan var mı gerçekten? Tiyatrosu da kalmadı için animasyon filme döndü olaylar resmen 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın - Son Dakika
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