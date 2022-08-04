Son Dakika Gölmarmara Haberleri

13:10 Gölmarmara ve Sarıgöl'de kenevir operasyonu MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gölmarmara ve Sarıgöl ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 13 kök hint keneviri ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

17:40 Otluk alandaki yangının tarihi kaplıcalara sıçraması son anda önlendi Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi arasındaki otluk alanda yangın çıktı.

11:31 Akhisar'ın yolları büyükşehir tarafından asfaltlanıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün Çağlak Festivali açılış programında vatandaşlara sözünü verdiği Kırbağlar mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

09:57 Manisa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali ve trafo kurulumu yapım işi, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.

21:14 Son dakika gündem: Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor Son dakika haber: Türkiye'nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü'nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

10:53 KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.

21:19 Son dakika haber: Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

12:08 Salçalık domates fiyatları el yakıyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günleri kurulan semt pazarında salçalık domatesler yerini alırken, fiyatlar ise 5 TL civarında seyrediyor.

15:54 Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

19:17 Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16:46 Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.

11:10 Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kayıp olarak aranan Hanife Eralp'in (80) ormanda cansız bedeni bulundu.

01:43 Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

17:57 Manisa'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

14:57 Manisa'da kayıp 80 yaşındaki kadın dronla aranıyor MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, dünden beri alınamayan 80 yaşındaki Hanife Eralp için arama çalışması başlatıldı.

13:19 Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kendisinden 1 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

11:02 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

14:21 Kaçak balık avcıları jandarmaya yakalandı Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Gördes Barajında kaçak balık avcılarına yönelik çalışma yapan Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bir kişiye idari işlem yaparken limit altı avlanan kaya levreği cinsi balıkları baraja saldı.

10:24 Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

15:12 Manisa Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalışıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesindeki sıcak asfalt çalışmasına gece saatlerinde de devam ediyor.

12:35 Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife ilişkin, "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır.

10:02 Baraj gölünde jandarmadan denetim Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.

20:07 Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

16:47 Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışmasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitiren İdris Akova (62) ile Celal Geyik (55), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

16:33 Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan Marmara Gölü ve havzasına kaçak olarak ekilen ve hasatları yapılan buğdaylara ve samanlara jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

15:08 Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.

07:56 Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son dakika haberine göre 7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUManisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

05:51 Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

02:17 Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

23:07 Manisa'daki göçükte bir kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi aranıyor Manisa'daki göçükte bir kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi aranıyor Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralı olarak kurtarılırken, bir işçinin de cesedine ulaşıldı.

21:23 Manisa'da meydana gelen göçükte 3 kişi toprak altında kaldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük meydana geldi.

20:09 Manisa'da su hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

20:32 Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa "Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti" diyen Akşener'e tepki geldi Manisa'da vatandaşlara hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, saman fiyatlarına isyan eden bir besicinin hayvanlarına oruç tutmayı öğrettiğini dile getiren Akşener'e, bir vatandaş "Orucu insanlar tutar, hayvanlar oruç tutmaz, duygu sömürüsü yapmayın." sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener, "Vallahi, billahi, tallahi, Kayseri'de bir arkadaş bana bunu böyle söyledi." diye yanıt verdi.

20:09 Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2) AKŞENER, SOMA MADEN ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Marmara Gölü'nde yaptığı incelemenin ardından Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

18:39 Akşener'den "İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz" Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: "Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah.... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Manisa Gölmarmara’da ziyaret ettiği esnaf kombisinin kapalı halde olduğu göstererek; “Gördüğünüz gibi suyum kapalı, klimam kapalı. Sabahtan beri 2 tane müşterim vardı” dedi. Akşener, 93 yaşındaki bir yurttaşın “İnşallah seni Cumhurbaşkanı olarak görürüz” sözlerine; “Ağabey şimdi ben Başbakan oluncaya kadar yaşayacak inşallah, birbirimize güç vereceğiz, seçimi de kazanacağız, her şey yoluna girecek” diye cevap verdi” yanıtını verdi.

15:24 Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: "Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan göle gitti. Akşener, “184 çeşit kuş, 305 farklı endemik bitki, her biri bitti gitti. Kışın binlerce su kuşunun burada olduğu yer, burayı kurutmak yerine turizme açıp, turistlerin gelip buradan alışveriş yapabilecekleri bir yer haline getirilebilirdi. ‘Balıkçılık yapıyorduk’ diyorlar, balıkçılar kira ödemeye devam ediyor, burada su mu var? Böyle bir abukluk, tuhaflık ben hayatımda ilk defa görüyorum, peşinde olacağım” dedi.

15:08 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

23:02 Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı Muhtarlar yağmurun yağmamasını, dolu savara bağladı Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya: "Bahar yağmurlarına hasret kaldık" Manisa'nın Salihli, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinden 13 mahalle muhtarı ve beraberindeki köylüler, Salihli'ye bağlı...

23:12 Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı.

20:29 Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen imar plan çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı.

15:10 Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün 1.07 promil alkollü olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya girdi.

16:17 Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mutlak koruma alanı içinde yer alan Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapılan ağıllar jandarma kontrolünde yıkıldı.

10:13 Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde alkollü sürücünün önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

19:59 Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı Manisa'da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü.

11:53 Salihli'de kamyon tarlaya devrildi Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

14:45 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağ tarafında devrildi.

15:35 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Kırbağlar'a Asfalt Müjdesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret eden, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü. Görüşmede, Kırbağlar ve Rumeli Caddesi olarak bilinen Reşatbey Mahallesi’nde yapılacak asfalt çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar Belediyesi’ne vereceği 1 milyon TL’lik asfalt malzemesi desteği ile ilgili protokol imzalandı.

16:45 ATV motosiklet taşıyan tır devrildi: 2 yaralı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dorsesinde 18 adet ATV motosiklet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

17:36 YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan ve 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa laleleri' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

15:13 Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira - Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira Spil Dağı Milli Parkı 'Manisa Lalesi' ile renklendi Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.

11:49 Manisa'da Lidya kral mezarlarında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya dönemi kral mezarları olarak bilinen tümülüslerde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

10:49 BAKANLIK TALİMAT VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NÜ KURTARMA PROJESİ HAZIRLANIYOR MANİSA'da, son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü için proje hazırlığı başladı.

00:34 Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dik eğimli yolda traktörün arka tekerleri üzerine ön kısmının havaya kalkması sonucu, traktörün çamurluğunda oturan kadın traktör ve römorkun arasına sıkışarak yaralandı.

00:19 Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13:47 Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Manisa'da jandarma ve polis ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

13:43 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı Manisa'da arkadaşlarıyla birlikte oturdukları tepede alkol aldıktan sonra alkolün etkisiyle bir anda dengesini kaybeden adam, 60 metre aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

13:00 Manisa'da kayalıklardan düşen kişi öldü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 60 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

11:12 Lidya soylularının defnedildiği "Bintepeler" kalıcı miras olma yolunda "Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri"nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı Manisa'da Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi. Muhtara, işgal nedeniyle 1.865 TL para cezası uygulandı.

16:36 Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

16:28 Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden olurken, küle dönen evde jandarma tarafından bulunan ziynet eşyaları ev sahibine teslim edildi.

23:03 Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesi fazla verdi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda, 2021 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu.

14:48 'GÖLÜMÜZ KURTULSUN' DİYEN MUHTAR HAKKINDA GÖL ARAZİSİNİ İŞGALDEN İŞLEM MANİSA'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun (51), 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi.

16:45 Salihli'de drone destekli trafik denetimi Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

15:15 Jandarmadan dronlu denetim Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen trafik uygulamasında 15 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 12 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

15:34 Helikopterle trafik denetiminde 10 araç trafikten men edildi Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 45 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç da trafikten men edildi.

12:12 Suları çekilen Marmara Gölü'ne Bozdağ'dan su taşınacak Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan ve suları önemli oranda çekilen Marmara Gölü'ne hayat vermek için Bozdağ'daki temiz kaynaklardan yıllık 25 milyon metreküp su takviyesi yapılacak.