Son Dakika Gölmarmara Haberleri

- 13:10 Gölmarmara ve Sarıgöl'de kenevir operasyonu
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gölmarmara ve Sarıgöl ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 13 kök hint keneviri ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.
- 04.08.2022 04 Ağu 17:40 Otluk alandaki yangının tarihi kaplıcalara sıçraması son anda önlendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi arasındaki otluk alanda yangın çıktı.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:31 Akhisar'ın yolları büyükşehir tarafından asfaltlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün Çağlak Festivali açılış programında vatandaşlara sözünü verdiği Kırbağlar mevkiinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
- 02.08.2022 02 Ağu 09:57 Manisa'da güneş enerjisi santrali ihalesi yapılacak
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali ve trafo kurulumu yapım işi, "kapalı teklif usulü" ile ihale edilecek.
- 20.07.2022 20 Tem 21:14 Son dakika gündem: Kuruyan Marmara Gölü'nde arazi kavgası yaşanıyor
Son dakika haber: Türkiye'nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü'nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
- 20.07.2022 20 Tem 10:53 KURUYAN MARMARA GÖLÜ ARAZİSİNİ KORUMAK İÇİN KOMANDOLAR NÖBETE BAŞLADI
MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.
- 17.07.2022 17 Tem 21:19 Son dakika haber: Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı
Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
- 15.07.2022 15 Tem 12:08 Salçalık domates fiyatları el yakıyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cuma günleri kurulan semt pazarında salçalık domatesler yerini alırken, fiyatlar ise 5 TL civarında seyrediyor.
- 12.07.2022 12 Tem 15:54 Manisa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 11 Tem 10:26 Son dakika haberleri! 'MARMARA GÖLÜ ÜZERİNDE ARAZİ SAVAŞLARI BAŞLADI'
Son dakika haberler: MANİSA'daki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, su kaybı nedeniyle kurudu.
- 09.07.2022 09 Tem 20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
- 09.07.2022 09 Tem 19:46 Son dakika haberi... Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika habere göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
- 09.07.2022 09 Tem 19:33 MANİSA'DA TRAFİK KAZASI 3 ÖLÜ, 2 YARALI
MANİSA'da 2 otomobil çarpıştı.
- 09.07.2022 09 Tem 19:17 Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- 07.07.2022 07 Tem 16:46 Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'da kayıp ihbarı yapılan 80 yaşındaki kadın ölü bulundu.
- 07.07.2022 07 Tem 11:10 Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kayıp olarak aranan Hanife Eralp'in (80) ormanda cansız bedeni bulundu.
- 07.07.2022 07 Tem 01:43 Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 17:57 Manisa'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 14:57 Manisa'da kayıp 80 yaşındaki kadın dronla aranıyor
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, dünden beri alınamayan 80 yaşındaki Hanife Eralp için arama çalışması başlatıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 13:19 Manisa'da kayıp yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kendisinden 1 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
- 03.07.2022 03 Tem 11:02 Haftanın tarihine bakış
Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.
- 02.07.2022 02 Tem 14:21 Kaçak balık avcıları jandarmaya yakalandı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Gördes Barajında kaçak balık avcılarına yönelik çalışma yapan Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bir kişiye idari işlem yaparken limit altı avlanan kaya levreği cinsi balıkları baraja saldı.
- 25.06.2022 25 Haz 10:24 Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
- 24.06.2022 24 Haz 00:00 Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
- 23.06.2022 23 Haz 15:12 Manisa Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalışıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesindeki sıcak asfalt çalışmasına gece saatlerinde de devam ediyor.
- 22.06.2022 22 Haz 12:35 Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife ilişkin, "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır.
- 22.06.2022 22 Haz 10:02 Baraj gölünde jandarmadan denetim
Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Baraj Gölünde jandarma ekipleri tarafından karada ve suda yapılan denetimde fazla olta kullanımı sebebiyle 2 şahsa toplam bin 484 TL idari yaptırım uygulandı.
- 21.06.2022 21 Haz 20:07 Manisa'daki helikopter destekli trafik denetiminde 62 sürücüye cezai işlem
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.
- 21.06.2022 21 Haz 16:47 Manisa'da su kanalındaki göçükte ölen 2 kişi toprağa verildi
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan kanal çalışmasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitiren İdris Akova (62) ile Celal Geyik (55), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
- 21.06.2022 21 Haz 16:33 Kuruyan göl arazisine kaçak ekilen buğdaylara el konuldu
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan Marmara Gölü ve havzasına kaçak olarak ekilen ve hasatları yapılan buğdaylara ve samanlara jandarma ekipleri tarafından el konuldu.
- 21.06.2022 21 Haz 15:08 Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.
- 21.06.2022 21 Haz 07:56 Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son dakika haberine göre 7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUManisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 05:51 Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı
Manisa'da toprak altında kalan son kişinin cesedine de ulaşıldı Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 02:17 Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
- 21.06.2022 21 Haz 01:38 Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
- 20.06.2022 20 Haz 23:07 Manisa'daki göçükte bir kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi aranıyor
Manisa'daki göçükte bir kişinin cesedi çıkarıldı, bir kişi aranıyor Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaralı olarak kurtarılırken, bir işçinin de cesedine ulaşıldı.
- 20.06.2022 20 Haz 21:23 Manisa'da meydana gelen göçükte 3 kişi toprak altında kaldı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde köylüler tarafından yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük meydana geldi.
- 20.06.2022 20 Haz 20:09 Manisa'da su hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
- 17.06.2022 17 Haz 20:32 Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa "Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti" diyen Akşener'e tepki geldi
Manisa'da vatandaşlara hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, saman fiyatlarına isyan eden bir besicinin hayvanlarına oruç tutmayı öğrettiğini dile getiren Akşener'e, bir vatandaş "Orucu insanlar tutar, hayvanlar oruç tutmaz, duygu sömürüsü yapmayın." sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener, "Vallahi, billahi, tallahi, Kayseri'de bir arkadaş bana bunu böyle söyledi." diye yanıt verdi.
- 17.06.2022 17 Haz 20:09 Akşener: Marmara Gölü'nün kurtarılması için girişimlerde bulunacağız (2)
AKŞENER, SOMA MADEN ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Marmara Gölü'nde yaptığı incelemenin ardından Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
- 17.06.2022 17 Haz 18:39 Akşener'den "İnşallah Seni Cumhurbaşkanı Olarak Görürüz" Diyen 93 Yaşındaki Yurttaşa: "Ağabey Ben Başbakan Oluncaya Kadar Yaşayacak İnşallah....
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Manisa Gölmarmara’da ziyaret ettiği esnaf kombisinin kapalı halde olduğu göstererek; “Gördüğünüz gibi suyum kapalı, klimam kapalı. Sabahtan beri 2 tane müşterim vardı” dedi. Akşener, 93 yaşındaki bir yurttaşın “İnşallah seni Cumhurbaşkanı olarak görürüz” sözlerine; “Ağabey şimdi ben Başbakan oluncaya kadar yaşayacak inşallah, birbirimize güç vereceğiz, seçimi de kazanacağız, her şey yoluna girecek” diye cevap verdi” yanıtını verdi.
- 17.06.2022 17 Haz 15:24 Akşener, Gölmarmara'da Kuruyan Göle Gitti: "Balıkçılar Kira Ödemeye Devam Ediyor, Burada Su mu Var"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde kuruyan göle gitti. Akşener, “184 çeşit kuş, 305 farklı endemik bitki, her biri bitti gitti. Kışın binlerce su kuşunun burada olduğu yer, burayı kurutmak yerine turizme açıp, turistlerin gelip buradan alışveriş yapabilecekleri bir yer haline getirilebilirdi. ‘Balıkçılık yapıyorduk’ diyorlar, balıkçılar kira ödemeye devam ediyor, burada su mu var? Böyle bir abukluk, tuhaflık ben hayatımda ilk defa görüyorum, peşinde olacağım” dedi.
- 17.06.2022 17 Haz 15:08 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde esnafı ziyaret etti.
- 17.06.2022 17 Haz 00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Çiftçi Buluşması'na ve Ali Kaya için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, sanayi sitesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
- 15.06.2022 15 Haz 23:02 Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı
Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı Muhtarlar yağmurun yağmamasını, dolu savara bağladı Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya: "Bahar yağmurlarına hasret kaldık" Manisa'nın Salihli, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinden 13 mahalle muhtarı ve beraberindeki köylüler, Salihli'ye bağlı...
- 14.06.2022 14 Haz 23:12 Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Manisa'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ekili alanlarda zarara yol açtı.
- 14.06.2022 14 Haz 20:29 Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle yürütülen imar plan çalışmalarında önemli bir adım daha atıldı.
- 10.06.2022 10 Haz 15:10 Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün 1.07 promil alkollü olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya girdi.
- 07.06.2022 07 Haz 16:17 Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mutlak koruma alanı içinde yer alan Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapılan ağıllar jandarma kontrolünde yıkıldı.
- 06.06.2022 06 Haz 10:13 Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde alkollü sürücünün önünde seyir halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- 06.06.2022 06 Haz 00:26 Saruhanlı'da çalınan traktör Gölmarmara'da bulundu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, Gölmarmara ilçesinde bulundu.
- 05.06.2022 05 Haz 19:02 Manisa'da çalıntı traktör, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden çalınan traktör, jandarma ekiplerince Gölmarmara ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
- 04.06.2022 04 Haz 19:59 Manisa'da 2 bin dönüm ekili arazi yandı
Manisa'da Anadolu'nun Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde çıkan arazi yangınında 2 bin dönüm ekili alan küle döndü.
- 01.06.2022 01 Haz 09:17 Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
- 30.05.2022 30 May 11:53 Salihli'de kamyon tarlaya devrildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
- 21.05.2022 21 May 14:45 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi: 4 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun sağ tarafında devrildi.
- 16.05.2022 16 May 15:35 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'den Kırbağlar'a Asfalt Müjdesi
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret eden, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü. Görüşmede, Kırbağlar ve Rumeli Caddesi olarak bilinen Reşatbey Mahallesi’nde yapılacak asfalt çalışmaları ve Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar Belediyesi’ne vereceği 1 milyon TL’lik asfalt malzemesi desteği ile ilgili protokol imzalandı.
- 11.05.2022 11 May 16:45 ATV motosiklet taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dorsesinde 18 adet ATV motosiklet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
- 11.05.2022 11 May 12:41 Manisa'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
- 10.05.2022 10 May 17:36 YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR
MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan ve 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa laleleri' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.
- 10.05.2022 10 May 15:13 Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira
- Yılda bir kez açıyor, koparılmasının cezası 109 bin lira Spil Dağı Milli Parkı 'Manisa Lalesi' ile renklendi Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.
- 09.05.2022 09 May 11:49 Manisa'da Lidya kral mezarlarında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde Lidya dönemi kral mezarları olarak bilinen tümülüslerde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
- 06.05.2022 06 May 10:49 BAKANLIK TALİMAT VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NÜ KURTARMA PROJESİ HAZIRLANIYOR
MANİSA'da, son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü için proje hazırlığı başladı.
- 06.05.2022 06 May 00:34 Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dik eğimli yolda traktörün arka tekerleri üzerine ön kısmının havaya kalkması sonucu, traktörün çamurluğunda oturan kadın traktör ve römorkun arasına sıkışarak yaralandı.
- 06.05.2022 06 May 00:19 Manisa'da aranan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- 05.05.2022 05 May 13:47 Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Manisa'da jandarma ve polis ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
- 03.05.2022 03 May 13:43 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
Manisa'da arkadaşlarıyla birlikte oturdukları tepede alkol aldıktan sonra alkolün etkisiyle bir anda dengesini kaybeden adam, 60 metre aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.
- 03.05.2022 03 May 13:00 Manisa'da kayalıklardan düşen kişi öldü
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 60 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
- 30.04.2022 30 Nis 11:12 Lidya soylularının defnedildiği "Bintepeler" kalıcı miras olma yolunda
"Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Manisa'nın Salihli ilçesindeki "Lidya Tümülüsleri"nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.
- 29.04.2022 29 Nis 16:22 Manisa'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi yapıldı
Manisa'da, Ramazan Bayramı tatili öncesinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
- 25.04.2022 25 Nis 14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
Manisa'da Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu. Kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun 8 Nisan'da göl arazisini işgal ettiği tespit edildi. Muhtara, işgal nedeniyle 1.865 TL para cezası uygulandı.
- 20.04.2022 20 Nis 16:36 Son dakika: Manisa'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
- 20.04.2022 20 Nis 16:28 Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi
Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden olurken, küle dönen evde jandarma tarafından bulunan ziynet eşyaları ev sahibine teslim edildi.
- 12.04.2022 12 Nis 23:03 Manisa Büyükşehir Belediyesinin bütçesi fazla verdi
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda, 2021 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu.
- 09.04.2022 09 Nis 14:48 'GÖLÜMÜZ KURTULSUN' DİYEN MUHTAR HAKKINDA GÖL ARAZİSİNİ İŞGALDEN İŞLEM
MANİSA'da, kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun (51), 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi.
- 04.04.2022 04 Nis 16:45 Salihli'de drone destekli trafik denetimi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
- 04.04.2022 04 Nis 15:15 Jandarmadan dronlu denetim
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen trafik uygulamasında 15 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 12 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
- 01.04.2022 01 Nis 15:34 Helikopterle trafik denetiminde 10 araç trafikten men edildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 45 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç da trafikten men edildi.
- 25.03.2022 25 Mar 12:12 Suları çekilen Marmara Gölü'ne Bozdağ'dan su taşınacak
Manisa'nın Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında bulunan ve suları önemli oranda çekilen Marmara Gölü'ne hayat vermek için Bozdağ'daki temiz kaynaklardan yıllık 25 milyon metreküp su takviyesi yapılacak.
- 23.03.2022 23 Mar 13:42 Son dakika haberi... MARMARA GÖLÜ KURUDU, BALIKÇILAR ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI
Son dakika habere göre MANİSA'da yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali için dava açıldı.