Enes Pınar, Güreş Turnuvasında Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Enes Pınar, Güreş Turnuvasında Bronz Madalya Kazandı

Enes Pınar, Güreş Turnuvasında Bronz Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar, Gölmarmara Belediyesi tarafından düzenlenen Hafızoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde deste büyük boyda bronz madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

01.10.2024 12:41  Güncelleme: 12:45
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Yunusemre Belediye spor'un milli judocusu Enes Pınar, Gölmarmara Belediyesi tarafından düzenlenen Hafızoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde deste büyük boyda bronz madalya kazandı.

Gölmarmara'da düzenlenen Hafızoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar da ter döktü. İlk kez bir yağlı güreş turnuvasına katılan genç milli sporcu, bir ayda hazırlandığı güreşlerden bronz madalya ile ayrılarak Manisa'nın gururu oldu. Deste büyük boyda üçüncü olan Enes Pınar, madalya sevincini Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik ile paylaştı. Kulüp makamındaki ağırlamada Başkan Kanik, alınan madalyanın gurur verici olduğunu belirterek, Enes Pınar ve antrenörü Hamza Yeter'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yağlı güreş kariyerine madalya ile başladığı için mutlu olduğunu belirten Enes Pınar ise "Judo ve güreş birbirine benzer sporlar. Uzun zamandır yağlı güreşlere ilgim vardı, bu branşta ilerlemeyi düşündüm ve bir uzmandan eğitim alıp turnuvalara katılmak istedim. Sağ olsun Hamza hocam Gölmarmara güreşlerine beni bir ayda çok iyi hazırladı. Ben de elimden geleni yaparak bana güvenenleri mahcup etmedim. Bana destek olan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban olmak üzere Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e, antrenörlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her iki spor branşında da büyük başarılar elde etmeyi amaçladığını sözlerine ekleyen Enes, yağlı güreşin kendisine ekstra güç ve kondisyon kattığını söyledi. Enes Pınar'ın judoda gençlerde bir Türkiye ikinciliği, bir de Türkiye üçüncülüğünün yanı sıra 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde Karadağ'da yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda Karışık Takımlar'da şampiyonluğu bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Enes Pınar, Güreş Turnuvasında Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

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