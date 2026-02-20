3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor

3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
20.02.2026 12:41  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü, etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu.

101 FARKLI KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede bulunan türlerin de aralarında yer aldığı 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar, karaya oturdu; balıkçılık faaliyetleri sona erdi. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanı, bazı çiftçiler tarafından tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftçiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor

GÖL İÇİN 2028 HEDEFİ

Marmara Gölü'nün kurumaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan projenin ihalesi de tamamlandı. Proje kapsamında Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp suyun; Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle ulaştırılması planlanıyor. Bu yıl haziran ayında inşaatına başlanması öngörülen proje kapsamında aralık ayında göle su verilmesi, 2028 yılında ise gölün tamamen dolması hedefleniyor.

3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor

GÖLÜN ZEMİNİ SU TUTTU

Diğer yandan Manisa genelinde etkili olan son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları artarken, Gediz Havzası'ndaki çay ve dereler yeniden akmaya başladı. Marmara Gölü'nü besleyen Gördes Çayı'nın da tekrar su taşımaya başlaması ile göl tabanında su birikintisi oluştu. Yağışların ardından kısmi doluluk gözlenen Marmara Gölü, dronla görüntülendi.

3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Marmara Gölü, Hava Durumu, Manisa, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
11:10
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:38:36. #7.11#
SON DAKİKA: 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.