Manisa'da jandarmadan suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da jandarmadan suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

13.07.2024 00:00
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Manisa'da jandarmadan suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Yağma" suçu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet muşta, 1 adet bıçak, ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da jandarmadan suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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