Şırnak'ta petrol sahasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta petrol sahasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı. Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda 21 Temmuz'da yaşanan kazada yaşamını yitiren Güler'in cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Camisi'ne getirildi. Mehmet İrfan Güler'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

23.07.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Mehmet İrfan Güler (27), memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda 21 Temmuz'da yaşanan kazada yaşamını yitiren Güler'in cenazesi, Gölmarmara ilçesindeki Halime Hatun Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ve Manisa Valisi Enver Ünlü, Güler'in babası İbrahim Güler ve aile üyelerini teskin etmeye çalıştı.

Mehmet İrfan Güler'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, TPİC Şirketi Genel Müdürü Halim Çakmak ile vatandaşlar katıldı.

Genç mühendisin İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun olduğu, yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi.

Hatice-İbrahim Güler çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet İrfan Güler'in bekar olduğu ve 13 ay önce Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında göreve başladığı belirtildi.

Olay

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında 21 Temmuz'da sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarılmış, Mehmet İrfan Güler hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Halime Hatun, Gölmarmara, Gabar Dağı, Manisa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta petrol sahasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
14:33 Konserde panik Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu Konserde panik! Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranı sahneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 16:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta petrol sahasında hayatını kaybeden mühendis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement