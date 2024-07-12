Manisa Gölmarmara\'da Orman Yangını

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MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gölmarmara'nın kırsal Ozanca Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 17.08'de yaptı. Ekipler, yangına 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleyi sürdürüyor.