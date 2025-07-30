Manisa'da Tiyenli Mahallesi'nin Su Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Tiyenli Mahallesi'nin Su Sorunu Çözüldü

Manisa\'da Tiyenli Mahallesi\'nin Su Sorunu Çözüldü
30.07.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Tiyenli Mahallesi'nde yaşanan su yetersizliği sorununu çözerek, saniyede 8 litre su verimi olan yeni bir kuyu açtı. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, halk için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bütün şehrin su ihtiyacını yeraltı su kaynaklarından karşılayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara'nın Tiyenli Mahallesinde su yetersizliği yaşayan vatandaşların sorununu çözüme kavuşturdu. Mevcut sondajın veriminin düşmesi üzerine başlatılan çalışmada, saniyede 8 litre su verimine sahip yeni bir kuyu açıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine karşı il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesinde mevcut sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yeni sondajla saniyede 8 litre verime sahip su elde edildi. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Bilenler, MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Recep Günay, MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer, şube müdürleri ve teknik personel de mahallede hayata geçirilen sondaj çalışmasını yerinde inceledi.

Muhtardan teşekkür

Tiyenli Mahalle Muhtarı Aytekin Karabağ, "Suyumuz yaz ayları ve tarım işçileri nedeniyle artan nüfusa yeterli gelmedi ve kesildi. Şu anda yeni kuyu açıldı, rahatladık. Sondajla ilgili öncelikle merhum Ferdi Başkan'ımızdan Allah razı olsun. Söz verilmişti yerine getirildi, emeği geçen herkesten Besim Başkan'ımdan da Allah razı olsun. Köyümüz güzel suya kavuştu" dedi.

"Saniyede 8 litre suyla bölgenin su sorununu çözmüş olduk"

MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, "Ülkemizde yer altı su seviyelerinin çekilmesiyle birlikte su sorunları yaşanan yerleşim yerleri oluyor. Gölmarmara ilçemizde Tiyenli de bu bölgelerden birisiydi. Mevcut sondaj kuyumuzun kurumasıyla birlikte yeni su arayışlarına başlamıştık. 270 metre derinlikte, saniyede 8 litre suyla bölgenin su sorununu çözmüş olduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Halkımız için her zaman beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da bir mahallenin daha su sorununun çözüldüğünü belirterek, "MASKİ İçme Suyu Dairemizin, Tiyenli Mahallesinde yaptığı sondaj çalışmamızın sonuna geldik. Tiyenli Mahallesi 17 kırsal mahalle içerisinde su sorununu en fazla yaşayan mahallemizdi.. Tiyenli Mahallesinde çok güzel bir su bulduk. İnşallah suyumuzun verimliliği her zaman böyle kalır. Rahmetli Ferdi Başkanımız döneminde başlayan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile tamamlanan çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda ve bizimle birlikte oldular. Halkımız için her zaman beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Tiyenli Mahallesi'nin Su Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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