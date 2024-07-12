Manisa Gölmarmara\'da Orman Yangını

Manisa'nın Gölmarmara ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - MANİSA
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