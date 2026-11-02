Gaziantep Şahinbey'de halı sahada göğsünden bıçaklanan genç hastanede öldü - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey'de halı sahada göğsünden bıçaklanan genç hastanede öldü

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Gaziantep Şahinbey\'de halı sahada göğsünden bıçaklanan genç hastanede öldü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde halı sahada top oynarken çıkan tartışma kavgaya dönüşünce göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan genç hayatını kaybederken, kaçan zanlılar için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te top oynarken tartıştığı şahıslar tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anları çevredeki bir güvenlik kasmasına yansırken kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) isimli şahıs ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Muhammed Hec Ali ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay sonrası saldırganlar kaçarken ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hec Ali, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Olay anları kameraya yansıdı

Öte yandan olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavgası sırasında bıçaklanan Muhammed Hec Ali'nin yere düşme anları yer aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
GaziantepŞahinbey3. SayfaGüncelSon Dakika

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