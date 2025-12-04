Manisa\'da kahvede başlayan tartışma 80 kişilik kavgaya dönüştü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silah kullanılan olayda 1 kişi yaralandı.
Olay Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahve işletmecisi Ercan Ç. ile Ozanca Mahallesi Muhtarı Menderes A. arasında kahvede huzursuzluk çıkartılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederken, Ercan Ç. yaralandı. Yaralı, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından tarafların çevrelerinden topladığı kişilerle yaklaşık 80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı. Tarafların uzak mesafelerden birbirlerine taş ve sopalar fırlattığı esnada, muhtar Menderes A. ve taraflardan Coşkun A.'nın silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti.
Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan olay jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kavga tamamen sona erdi.
Olaya karışan şahıslarla ilgili yakalama işlemlerinin yapıldığı, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
