Manisa\'da kahvede başlayan tartışma 80 kişilik kavgaya dönüştü

04.12.2025 21:41
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kahve işletmecisi ile mahalle muhtarı arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 kişinin karıştığı toplu kavgaya dönüştü. Yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralanırken, jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek olayları güçlükle kontrol altına aldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silah kullanılan olayda 1 kişi yaralandı.

Olay Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahve işletmecisi Ercan Ç. ile Ozanca Mahallesi Muhtarı Menderes A. arasında kahvede huzursuzluk çıkartılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederken, Ercan Ç. yaralandı. Yaralı, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR ANDA 80 KİŞİ TOPLANDI

Olayın ardından tarafların çevrelerinden topladığı kişilerle yaklaşık 80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı. Tarafların uzak mesafelerden birbirlerine taş ve sopalar fırlattığı esnada, muhtar Menderes A. ve taraflardan Coşkun A.'nın silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan olay jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kavga tamamen sona erdi.

Olaya karışan şahıslarla ilgili yakalama işlemlerinin yapıldığı, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

