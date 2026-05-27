Siverek\'te Ölü Su Samuru Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında ölü su samuru bulundu.

Siverek ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstüntaş Mahallesi mevkiinde yol kenarında telef olmuş halde bir su samuru bulundu. İlk incelemelere göre, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna bir aracın çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan bölgede herhangi bir nehir veya su kaynağının bulunmaması dikkat çekti. Su samurunun bulunduğu noktanın Fırat Nehri'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle, hayvanın bu bölgeye nasıl geldiği merak konusu oldu.

Doğal yaşamın önemli türleri arasında yer alan ve koruma altında bulunan su samurlarının yaşam alanlarının giderek daraldığına dikkat çekildi. - ŞANLIURFA