Çağdaş Yaşam\'dan Kılıçdaroğlu\'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Özgür Özel’in makam araçlarını Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş’ın "haram paralarıyla" alındığı imasıyla satışa çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu’na beklenmedik bir tepki gösterdi.

ÇAĞDAŞ YAŞAM, KILIÇDAROĞLU'NA KAPILARI KAPATTI

Satıştan elde edilecek gelirin kendilerine bağışlanacağını duyan ÇYDD yönetimi, sert bir açıklama yaparak bu parayı reddetti. Dernek, "Ana muhalefet partisi yönetimine adeta kayyum atarcasına yapılan bir müdahaleyle başa gelen bir ekipten gelecek hiçbir bağışı kabul etmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"SATIŞLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRİN DERNEĞİMİZE BAĞIŞLANACAĞINI DUYDUK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

"KAYYUM YÖNETİMİNDEN GELECEK BAĞIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."