Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Çağdaş Yaşam\'dan Kılıçdaroğlu\'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
27.05.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracını Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın haram paralarıyla alındığını ima ederek satışa çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden soğuk duş geldi. Araç satışından gelecek paranın derneklerine bağışlanacağını öğrendiklerini belirten Çağdaş Yaşam, "Ana muhalefet partisinin yönetimine kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışı kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Özgür Özel’in makam araçlarını Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş’ın "haram paralarıyla" alındığı imasıyla satışa çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu’na beklenmedik bir tepki gösterdi.

ÇAĞDAŞ YAŞAM, KILIÇDAROĞLU'NA KAPILARI KAPATTI

Satıştan elde edilecek gelirin kendilerine bağışlanacağını duyan ÇYDD yönetimi, sert bir açıklama yaparak bu parayı reddetti. Dernek, "Ana muhalefet partisi yönetimine adeta kayyum atarcasına yapılan bir müdahaleyle başa gelen bir ekipten gelecek hiçbir bağışı kabul etmemiz söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"SATIŞLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRİN DERNEĞİMİZE BAĞIŞLANACAĞINI DUYDUK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

"KAYYUM YÖNETİMİNDEN GELECEK BAĞIŞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

Kemal Kılıçdaroğlu, İhsan Aktaş, Özkan Yalım, Özgür Özel, Politika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • jgmf4s6wq6 jgmf4s6wq6:
    Ensar vakfına bağışlıyorum dermiş o zaman seyret işte :D 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Helal olsun 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    kemal in keyifleri bilir deyip parayı mehmtçik vakfına bağışlasın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı Bodrum'da sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

20:34
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
20:29
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
20:01
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 21:22:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.