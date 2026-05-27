Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var

27.05.2026 21:23
Beşiktaş, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek Liverpoollu futbolcu Joe Gomez için harekete geçti. Siyah-beyazlılar bu transferde Aston Villa ve Milan ile yarışıyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş için İngiltere’den flaş bir iddia ortaya atıldı. 

BEŞİKTAŞ JOE GOMEZ İÇİN KOLLARI SIVADI

Daily Mail'in haberine göre; Beşiktaş, Liverpool’un deneyimli savunma oyuncusu Joe Gomez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Liverpool ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz stoperin, kulüpteki geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve takımdan ayrılabileceği ifade edildi. 

BEŞİKTAŞ'A DEV RAKİPLER

Haberde, Joe Gomez transferinde Beşiktaş'ın yalnız olmadığı, İtalyan devi Milan ve Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. 

11 YILDIR LIVERPOOL'DA

2015 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde Liverpool forması terleten Joe Gomez, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda toplam 33 karşılaşmada görev alırken, takımına 2 asistlik bir katkı sağladı. 

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 22:00:26. #7.13#
