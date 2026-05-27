Bodrum\'da sanatçı Zülfü Livaneli\'nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli (78), evinin bahçesinde düşmesi sonucu yaralandı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN EŞİ BAHÇEDE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdivenden zemine düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli'yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülker Livaneli, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Eşinin hastaneye kaldırıldığını haber alan sanatçı Zülfü Livaneli de hastaneye gelerek bilgi aldı.

Zülfü Livaneli'nin oldukça üzgün olduğu gözlenirken eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.