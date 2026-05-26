Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı

26.05.2026 23:24
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Hakan Safi'nin transferdeki hedef bölgelerinden biri de forvet hattıydı. Hakan Safi'nin görüşmelere başladığı dünyaca ünlü golcünün ismi merak edilirken, bu yıldızın kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin, gizemli tuttuğu dünya yıldızı golcünün kim olduğu sonunda belli oldu. 

GİZEMLİ GOLCÜ ROBERT LEWANDOWSKI

Safi’nin kadroya katmak için bizzat temas kurduğu ismin, Barcelona forması giyen dünyaca ünlü Polonyalı forvet Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

''İYİ Kİ GETİRMİŞSİNİZ DİYECEKSİNİZ''

Seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulunmuş ve kadroya katacakları isimler için büyük bir söz vermişti. Safi, "Dünya yıldızları ile dirsek temasındayız. Bizim getireceğimiz oyuncuları sahada gördüğünüz zaman, 'İyi ki bu isimleri getirmişsiniz' diyerek bizlere teşekkür edeceksiniz" ifadelerini kullanarak transfer çıtasını ne kadar yukarı taşıdığını ilan etmişti. Bahsi geçen bu ismin Barcelona’nın efsane forveti Lewandowski olduğunun öğrenilmesi, camiada büyük yankı uyandırdı.

GÖZLER POLONYALI OYUNCUDA 

Daha önce geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Fenerbahçe’nin radarına giren ancak transferi gerçekleşmeyen Polonyalı golcü, Barcelona'dan ayrıldı. 37 yaşındaki Polonyalı futbolcu, geride bıraktığımız günlerde geleceğiyle ilgili konuşarak "Gelecekte ne yapacağımı henüz ben de tam olarak bilmiyorum. Belki daha alt seviye veya farklı bir lig benim için bir seçenek olabilir. Önümdeki diğer teklifleri de dinleyip son kararımı vereceğim" diyerek yeni maceralara hazır olduğunun sinyalini vermişti.

