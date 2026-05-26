Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Gürcistan\'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
26.05.2026 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te muhalefet ittifakı, hükümeti AB entegrasyonunda etkisizlikle suçlayarak binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenledi. Göstericiler, yeni seçim ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, muhalefet partilerinin organize ettiği hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

GÜRCİSTAN'DA BİNLERCE KİŞİ PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜ

Gürcistan'da kendilerini Avrupa Birliği (AB) yanlısı olarak tanımlayan bazı muhalefet partilerinden oluşan "Muhalefet İttifakı" tarafından organize edilen gösteri, akşam saatlerinde Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nin önünde başladı.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Hükümeti, ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinde etkisiz politika yürütmekle suçlayan binlerce kişi, parlamento binasına kadar yürüdü.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ve Ukrayna'nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Protestocular, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024 tarihinde başlatılan ve aylarca süren gösterilerde gözaltına alınan, sonrasında tutuklu olarak yargılanan kişilerin de serbest bırakılmasını talep etti.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

"AMACIMIZ YENİ PARLAMENTO SÇEİMLERİ YAPMAK"

Göstericiler, Tiflis merkezindeki Petre Melikişvili ve Şota Rustaveli caddelerinden geçerek parlamentonun önüne geldi.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Muhalefet İttifakı'nın liderlerinden Nika Gvaramia, burada yaptığı konuşmada amaçlarının ülkede yeni parlamento seçimleri yapılması olduğunu ifade etti.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Gvaramia, "Gürcistan genelinde bir kampanya başlatıyoruz, Gürcistan daha iyisini hak ediyor." dedi. Protesto gece saatlerinde sona erdi.

Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
Kaynak: AA

Gürcistan, Hükümet, Güncel, Tiflis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak

23:24
Hakan Safi’nin “İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz“ dediği transfer ortaya çıktı
Hakan Safi'nin "İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz" dediği transfer ortaya çıktı
23:08
Fas’ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu En-Neysri ve Ziyech’e büyük şok
Fas'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! En-Neysri ve Ziyech'e büyük şok
23:02
Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığının iptali için TBMM’ye başvurdu
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu
22:09
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
22:02
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
21:46
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
21:29
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 23:53:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.