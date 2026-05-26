Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya
26.05.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'da mutsuz olan Gedson Fernandes, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray, Portekizli orta sahanın transferi için karşı karşıya geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Transfer döneminin hareketlenmesiyle birlikte Süper Lig’in iki devi, Beşiktaş ve Galatasaray, eski yıldızı için transfer yarışına girdi. Rusya'da aradığını bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, iki ezeli rakibi yeniden karşı karşıya getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE

Orta saha hattına dinamizm, tempo ve enerji katmak isteyen Beşiktaş, eski yıldızı Gedson Fernandes’i yeniden renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Spartak Moskova'da mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlı yönetim ilk temasları kurdu. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, taraftarın da çok sevdiği Portekizli oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek adına resmi girişimlere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY DA DEVREDE 

Beşiktaş'a bu transferde tanıdık bir rakip de çıktı. Orta saha takviyesi için listenin üst sıralarına Gedson Fernandes'i ekleyen Galatasaray da yıldız isim için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun durumunu çok yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için pusuda beklediği öğrenildi. 

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Süper Lig'i çok iyi bilen, hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarıyla Türkiye'de derin bağlar kuran Gedson Fernandes'in de yeniden Süper Lig'e dönmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı. 

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında olan yetenekli orta sahanın Rus ekibiyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 36 resmi maça çıkan Gedson, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 

Gedson Fernandes, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Avcılar’da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı yeni görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da zabıtanın motosikletle çarptığı seyyar satıcı yaralandı; yeni görüntüler ortaya çıktı
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı Darbedilen kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş bıçaklandı
Gölette kadın cesedi bulundu Rukiye’nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti Gölette kadın cesedi bulundu! Rukiye'nin ölümündeki gizem görüntülerle daha da derinleşti
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici’ye emanet etti Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

21:31
Beşiktaş’ın gündemindeydi Amedspor’a hoca oluyor
Beşiktaş'ın gündemindeydi! Amedspor'a hoca oluyor
21:27
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
20:32
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
20:31
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 22:01:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.