ABD ordusu İran\'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

26.05.2026 05:39
ABD Merkez Komutanlığı, İran’ın güneyindeki füze üsleri ve mayın döşeyen askeri teknelere “savunma amaçlı” saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hedefler arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki İran Devrim Muhafızları’na ait tekneler ile Bender Abbas’taki füze üssü yer aldı. İran’ın farklı kentlerinde patlama sesleri duyulurken, ABD’li yetkililer operasyonların ateşkesi sona erdirmediğini savundu. Dış basın, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini yazdı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın güneyindeki bazı askeri hedeflere yönelik “savunma amaçlı” saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı mayın döşeyen tekneler ile füze üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Fox News’e konuşan CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, ABD güçlerinin İran kaynaklı tehditlere karşı harekete geçtiğini belirterek, “Birliklerimizi korumak amacıyla güney İran’daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledik” dedi. Hawkins, saldırılarda özellikle füze üsleri ve Hürmüz Boğazı’na mayın bırakmaya çalışan askeri teknelerin vurulduğunu açıkladı.

HEDEFTE HÜRMÜZ BOĞAZI VE BENDER ABBAS VARDI

ABD basınında yer alan bilgilere göre operasyonların merkezinde İran’ın stratejik liman kenti Bender Abbas ile Hürmüz Boğazı çevresi yer aldı. Wall Street Journal, İran Devrim Muhafızları’na ait iki teknenin mayın döşeme faaliyeti sırasında vurulduğunu aktarırken, İran’ın ABD savaş uçaklarına karşı karadan havaya füze ateşlediği ve bunun ardından füze üssünün hedef alındığını yazdı.

İsmi açıklanmayan üst düzey ABD’li yetkililer, operasyonların “sınırlı ve savunma amaçlı” olduğunu vurguladı. ABD tarafı, yaşananların ateşkesin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini savunurken, saldırıların şimdilik durdurulduğu belirtildi.

İRAN’DA PATLAMA SESLERİ PANİK YARATTI

İran basını günün erken saatlerinde Bender Abbas, Cask ve Sirik kentlerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu. İlk etapta resmi açıklama yapılmazken, patlamaların ABD operasyonlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Özellikle Bender Abbas çevresinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ileri sürüldü.

Bazı İran kaynakları ise ABD’nin yalnızca askeri noktaları değil, kıyı bölgelerindeki bazı sivil alanları da hedef aldığını iddia etti. İran’a yakın medya kuruluşları, Washington yönetimini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

DIŞ BASIN: ATEŞKES İPLİĞE BAĞLI

İngiliz Guardian gazetesi, ABD ile İran arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temasların devam ettiğini ancak son saldırıların süreci ciddi şekilde riske attığını yazdı. Haberde, tarafların Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli hale getirilmesi ve İran’a yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesi üzerinde görüştüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise saldırıları küçümseyen ifadeler kullandığı belirtildi. Amerikan basınına göre Trump, İran’ın hamlelerini “ufak bir taciz” olarak değerlendirirken, Tahran yönetiminin anlaşma şartlarını kabul etmemesi halinde daha sert operasyonlar düzenlenebileceği mesajını verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Küresel petrol taşımacılığının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, son aylarda ABD-İran geriliminin merkezine dönüşmüş durumda. ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını genişletmesi ve İran’ın buna karşılık bölgedeki askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle uluslararası enerji piyasalarında da endişe büyüyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki en küçük askeri temasın bile bölgesel savaşı yeniden tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: İHA

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

